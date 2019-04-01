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Çavuşoğlu-Arreaza ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: (1) - "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi." dedi.

Arreaza, Ankara'yı ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arreaza, Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin demokratik seçimleri gerçekleştirdiğini hatırlattı. Arreaza, "Kardeş Türk halkına en iyi dileklerimizi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela ile Türkiye ilişkilerini tarihi bir dönemde olduğunu söyleyen Arreaza, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren ilk liderlerden biri olduğunu kaydetti.

"Venezuela'da yaşanan siyasi sıkıntılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman yanımızda olan en önemli dünya liderlerinden biri olmuştur." diyen Arreaza, Türkiye'nin Venezuela'nın iç işlerine karışılmamasını savunan ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

Arreaza, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi." diye konuştu.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Jorge Arreaza Türkiye Venezuela

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