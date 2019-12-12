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Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 20:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Türkiye ve Fas bölgesel konularda aynı görüşe sahip. Her iki ülke de sorunların askeri değil siyasi çözümlerle üstesinden gelinebileceğine inanıyor" - "Birçok alanda ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için birlikte çalışmaya devam etmek konusunda mutabık kaldık"

RABAT/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Fas'ın bölgesel konulara yaklaşımının aynı olduğunu belirterek, "Her iki ülke de sorunların askeri değil, siyasi çözümlerle üstesinden gelinebileceğine inanıyor." dedi.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için bulunduğu Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İİT'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yapılan toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Fas'ın İİT'de aktif rol üstlendiğini vurguladı.

Türkiye ve Fas'ın, "İİT'yi daha görünür kılmak ve ümmetin beklentilerini karşılamak için gelecekte de birlikte çalışacağını" ifade eden Çavuşoğlu, bugünkü görüşmelerin çok verimli geçtiğini anlattı.

İkili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Birçok alanda ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için birlikte çalışmaya devam etmek konusunda mutabık kaldık. Ekonomik ilişkiler çok önemli. İkili ticaret hacmimiz artıyor. Biliyoruz ki karşılıklı ticaret hacmi konusunda Türkiye'nin lehine bir dengesizlik söz konusu. Ancak biz, ikili ticaret hacminde dengeden yanayız. Şimdi iki ülkenin ticaret bakanlıkları bu dengeyi sağlamak için birlikte çalışıyor." dedi.

- "Bölgesel sorunların siyasi çözümlerle üstesinden gelinebilir"

Mevkidaşıyla bölgesel konuları da değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye ve Fas bölgesel konularda aynı görüşe sahip. Her iki ülke de sorunların askeri değil, siyasi çözümlerle üstesinden gelinebileceğine inanıyor. Bölgemizde Suriye, Libya, Yemen ve çatışma içinde olan diğer yerlerde hiçbir sorun askeri yöntemlerle çözülemez." diye konuştu.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla insani yardıma ihtiyaç duyan ülkelere nasıl destek olunabileceğini de ele aldıklarını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kardeş ülke Fas'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Hiçbir ayrılıkçı grubu ya da gündemi desteklemiyoruz. Tüm konuların barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşması ortak tutumumuzdur. İslam dünyası ve bizim için çok önemli olan bu kardeş ülkenin sadece toprak bütünlüğünü değil, istikrar ve güvenliğini de desteklemeye devam edeceğiz."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita

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