Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı

RABAT/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Fas'ın bölgesel konulara yaklaşımının aynı olduğunu belirterek, "Her iki ülke de sorunların askeri değil, siyasi çözümlerle üstesinden gelinebileceğine inanıyor." dedi.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için bulunduğu Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İİT'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yapılan toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Fas'ın İİT'de aktif rol üstlendiğini vurguladı.

Türkiye ve Fas'ın, "İİT'yi daha görünür kılmak ve ümmetin beklentilerini karşılamak için gelecekte de birlikte çalışacağını" ifade eden Çavuşoğlu, bugünkü görüşmelerin çok verimli geçtiğini anlattı.

İkili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Birçok alanda ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için birlikte çalışmaya devam etmek konusunda mutabık kaldık. Ekonomik ilişkiler çok önemli. İkili ticaret hacmimiz artıyor. Biliyoruz ki karşılıklı ticaret hacmi konusunda Türkiye'nin lehine bir dengesizlik söz konusu. Ancak biz, ikili ticaret hacminde dengeden yanayız. Şimdi iki ülkenin ticaret bakanlıkları bu dengeyi sağlamak için birlikte çalışıyor." dedi.