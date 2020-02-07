Çavuşoğlu duyurdu: İdlib'i görüşmek için Rusya'dan heyet gelecek

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Rusya'dan yar\u0131n gelecek bir heyetle \u0130dlib'deki durumun g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclece\u011fini s\u00f6yledi.\n\u00c7avu\u015fo\u011flu, "\u0130dlib'deki insani dram\u0131, felaketi durdurmak i\u00e7in ne yapmam\u0131z gerekiyorsa yapaca\u011f\u0131z" dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Gribe ne iyi gelir? Grip evde \u00e7abuk nas\u0131l ge\u00e7er? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? PARTNER Canl\u0131 yay\u0131nda g\u00f6r\u00fclmemi\u015f olay! 'Beni aldatt\u0131n, b\u00f6bre\u011fimi geri ver' \u0130mamo\u011flu, Ahmet Hakan'\u0131n program\u0131na \u00e7\u0131kacak m\u0131?