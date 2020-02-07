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  4. Çavuşoğlu duyurdu: İdlib'i görüşmek için Rusya'dan heyet gelecek

Çavuşoğlu duyurdu: İdlib'i görüşmek için Rusya'dan heyet gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2020 12:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durumun görüşüleceğini söyledi.

Çavuşoğlu duyurdu: İdlib'i görüşmek için Rusya'dan heyet gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durumun görüşüleceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "İdlib'deki insani dramı, felaketi durdurmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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