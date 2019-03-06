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Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)

'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz. 'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı olmaz."

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Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)

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