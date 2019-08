"Çavuşoğlu Japonya'nın yabancılara verdiği en yüksek nişan ile taltif edildi"

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU- Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'na taltif edilen "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu"nun yabancı devlet erkanına taltif edilen en yüksek düzeydeki nişan olduğunu belirterek, "Japonca bilen, Japonya konusunda bu kadar derin bilgilere hakim birinin dışişleri bakanı olduğu bir ülkede Japonya Büyükelçisi olduğum için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum." dedi.

Büyükelçi Miyajima, Çavuşoğlu'nun Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" ile taltif edilmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Japonya İmparatoru tarafından taltif edilen nişanların Japonya'nın yabancılara yönelik onurlandırma sistemi içinde en prestijli yol olduğunu belirten Miyajima, "Sayın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na taltif edilen 'Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu' genellikle yabancı devlet erkanına taltif edilen en yüksek düzeydeki nişandır." diye konuştu.