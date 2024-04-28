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Yüzyıllardır süren gelenekte 4 yıllık hasret sona erdi! Civar illerden akın ettiler! Manisa'da mesir macunu festivali heyecanı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.04.2024 14:25
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Manisa'nın yaklaşık 5 asırlık geleneği mesir macunu, 4 yıllık aranın ardından bugün uluslararası festivalle Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçıldı. Manisa'ya çevre illerden de çok sayıda kişi geldi.

Yüzyıllardır süren gelenekte 4 yıllık hasret sona erdi! Civar illerden akın ettiler! Manisa'da mesir macunu festivali heyecanı

Manisa'nın yaklaşık 5 asırlık geleneği mesir macunu festivalinde 4 yıllık hasret sona erdi. Uluslararası festival için Manisa'ya civar illerden de çok sayıda kişi geldi. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Mesir Macunu Festivali'nin bu yıl 484'cüsü düzenleniyor.

Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle 3 yıl yapılamayan, geçen yıl da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu yıl yeniden düzenliyor. Memleketindeki festivale CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

7 ton mesir 42 farklı noktadan mesir macunu saçılıyor.

MESİRİN TARİHÇESİ

Manisa'da yaklaşık 5 asırdır şenliklerde halka saçılan mesir macununun tarihçesi şöyle:

"Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharat karışımından oluşan macun hazırlar. Baharatın 41 çeşidi karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, diğer hastalara da macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine kağıtlara sarılan macunun Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını buyurur."

Hoş kokulu ve lezzetli mesir macunu, halktan, iştah açıcı, kan dolaşımını düzenleyici, yorgunluğu giderici, hormonları çalıştırıcı özellikleriyle talep gördü.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu, portakal kabuğu kullanılıyor.

Manisa ve çevresinde, mesir macununun en ağır hastalıklara şifa verdiğine, tüketenleri o sene yılan sokmayacağına, genç kızların evleneceğine, çocuğu olmayanların ise doğum yapacağına inanılıyor.


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mesir macunu
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