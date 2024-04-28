Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı esir aldı! Yollar kapandı, ortalık göle döndü...

Ankara’da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Ankara Valiliği, pazar günü için il genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı tahminlerine yer vermişti. Sağanak yağışlara bir de dolu yağışının eklenmesiyle ortaya bu manzaralar çıktı.
Başkentte yapılan uyarının ardından öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterirken Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kapanan yollara müdahale etti.
Ankara'da atanmayan öğretmenlerin yaptığı miting sırasında dolu yağışı başladı.
Mitinge olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için 6 ile de sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.
Sarı kod verilen iller:
Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük.