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  4. Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı esir aldı! Yollar kapandı, ortalık göle döndü...

Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı esir aldı! Yollar kapandı, ortalık göle döndü...

28.04.2024 14:57
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ifade edilmişti. Bugün itibarıyla etkili olmaya başlayan sağanak yağışa bir de dolu eklendi. Şehrin birçok noktasında yollar kapanırken, atanamayan öğretmenlerin yaptığı mitinge de dolu yağışı damga vurdu. Bir anda bastıran dolu yağışı sonrası miting ertelendi. Ankara'daki hava muhalefeti vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Ankara’da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Ankara Valiliği, pazar günü için il genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı tahminlerine yer vermişti. Sağanak yağışlara bir de dolu yağışının eklenmesiyle ortaya bu manzaralar çıktı.

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ORTALIK GÖLE DÖNDÜ, YOLLAR KAPANDI

Başkentte yapılan uyarının ardından öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterirken Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kapanan yollara müdahale etti.

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ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİN MİTİNGİ YARIM KALDI

Ankara'da atanmayan öğretmenlerin yaptığı miting sırasında dolu yağışı başladı.

Mitinge olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

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MGM'DEN 6 İLE SARI KODLU UYARI GELMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için 6 ile de sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Sarı kod verilen iller:

Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Öğretmen Ankara dolu sağanak yağış
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