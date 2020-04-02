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Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ve AB yetkilisi Fontelles ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

(AA)

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