Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00c7avu\u015fo\u011flu, L\u00fcbnanl\u0131 mevkida\u015f\u0131 Hitti ve AB yetkilisi Fontelles ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri yapt\u0131.\nG\u00f6r\u00fc\u015fmelerin i\u00e7eri\u011fine ili\u015fkin bilgi verilmedi.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yakla\u015fma!Bakan Soylu'dan vir\u00fcs tedbirlerine ili\u015fkin yeni a\u00e7\u0131klamaBeckham\u2019\u0131n k\u0131z\u0131yla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf olay yaratt\u0131