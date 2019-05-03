Çavuşoğlu-Szijjarto ortak basın toplantısı

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'nın Macaristan ve Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ilişkin, "Demokratik ve özgür seçimlerle iş başına gelen yönetimleri eleştirmek yerine bu ülkelerin istikrarını desteklemek en akılcı yoldur." dedi. Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Bu yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde gerçekleştireceğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ve o zirve marjında imzalayabileceğimiz anlaşmaları gözden geçirdik." diyen Çavuşoğlu, bunları bir an önce müzakere edip, tamamlayıp imzalamak istediklerini belirtti. Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "(Macaristan) Sadece bir müttefik değil, çok iyi bir dost ve ortak. İlişkilerimizi her alanda geliştirmemiz gerekiyor. Mükemmel siyasi ilişkilerimiz var. Ekonomik ilişkilerimiz iyi yolda seyrediyor. 6 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun için elimizde olan mekanizmaları iyi kullanmamız lazım. Haziran ayında Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını bu nedenle gerçekleştireceğiz." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İnternete en hızlı giren telefonlar Kayıp görme engelli ormanda bulundu Isparta’daki 5 bin yıllık antik kent: Pisidia Antiokheia

Türkiye ve Macaristan olarak iş birliğini üçüncü ülkelerde de sürdürmek istediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Şu anda Afrika önceliğimiz. İlgili kurumlarımız, ortak bir çalışma grubu oluşturuyorlar. İlk ziyareti de Uganda'ya yapacaklar. Afrika bölgesinde ticaret ve yatırım konusunda birlikte çalışacağız." diye konuştu. - "Türkiye ve Macaristan'ın hedef olması çok ilginç" Çavuşoğlu, "Macaristan ve Türkiye'nin Avrupa'ya, Avrupa kurumlarına katkısı ortadadır. Buna rağmen, (Macaristan Dışişleri Bakanı) Peter'le sürekli konuşuyoruz. Türkiye ve Macaristan'ın hedef olması çok ilginçtir. Esasen, demokrasi sandıkta başlar. Demokratik ve özgür seçimlerle iş başına gelen yönetimleri eleştirmek yerine bu ülkelerin istikrarını desteklemek en akılcı yoldur." ifadelerini kullandı. Bugün göç konusunda Avrupa ile daha iyi bir iş birliğine ihtiyaç olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede çifte standarttan uzak, terörün her türlüsüyle mücadele etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hepimiz tehdit altındayız." dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa'nın güvenliği ve kırılgan ekonomisi konusunda Macaristan ve Türkiye olarak katkı sunduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin olmadığı ortamlarda da Macaristan'ın Türkiye'nin hakkını teslim ettiğinin altını çizdi. - "Türk Konseyinin Avrupa merkezinin Budapeşte'de açılmasını destekliyoruz" Macaristan'ın Türk Konseyine gözlemci üye olmasından çok büyük mutluluk duyduğunu ve buna güçlü biçimde destek verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türk Konseyinin Avrupa merkezinin de Budapeşte'de açılması için biz Türkiye olarak güçlü destek veriyoruz. Çok güzel bir bina kiralandığını Peter bana söyledi. Önümüzdeki süreçte Türk Konseyinin Avrupa merkezinin resmi hüviyete kavuşması için de gerekli adımları atacağız." şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'a ziyareti için bir çalışma yürütüldüğünü, tarihin belirlenmesinin ardından Macaristan'a bildirileceğini söyledi. Erdoğan'ın bu ziyareti gerçekleştirmek istediğini dile getiren Çavuşoğlu, "En kısa zamanda eylül ya da kasım hangi ay olacaksa Macaristan'a bildireceğiz. Dün bunu Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Cumhurbaşkanımız, bu ziyareti gerçekleştirmek ve ikili ziyaretin dışında bazı sosyal, kültürel aktivitelerde bulunmak istiyor." dedi.

Öte yandan ortak basın toplantısı öncesinde, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Macaristan Dışişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Enstitüsü arasında mutabakat zaptı imzalandı. - "Macaristan ve Türkiye gittiği yerlere sömürgeci anlayışla gitmiyor" Çavuşoğlu, Türkiye ve Macaristan'ın Afrika'da iş birliğine ilişkin bir soru üzerine, "Afrika'nın uyanmakta olduğunu hepimiz görüyoruz. Macaristan ve Türkiye gittiği yerlere sömürgeci anlayışla gitmiyor. O ülkelerin şu anda desteğe de ihtiyacı var. Biz bir taraftan o ülkelerde yatırım ve ticaret yaparken diğer taraftan kalkınma ve insani yardımlarımızla Afrika halklarına yardım elimizi de uzatmak istiyoruz." diye konuştu. - Weber'in Türkiye açıklamaları Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa Halk Partisinin (EPP) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber'in Türkiye açıklamaları hakkında Çavuşoğlu, "Sayın Weber'in bu görüşü zaten yeni değil. Partisinin yıllardır savunduğu fikri açıkça söylüyor fakat AB'de kararlar oy birliği ile alınır. Şu anda sesi güçlü çıkan bazı ülkeler var. Türkiye'nin AB üyeliğine şiddetle karşı çıkıyorlar ama tüm görüşmelerimizde AB toplantılarında da görüyoruz ki AB üyelerinin çok büyük bir bölümü de Türkiye'nin AB üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyor. Bunların başında da Macaristan geliyor." şeklinde konuştu.