Çavuşoğlu ve Dendias'ın gergin basın toplantısı Yunan medyasında: 'Canlı yayında gemileri yaktılar'

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri düzeltmek amacıyla dün Ankara'da bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikos Dendias'ın kameraların önünde yönelttikleri karşılıklı suçlamalar, Yunan medyasında da geniş yer aldı. Haber sitesi Zougla, "Canlı yayında gemileri yaktılar. Basın toplantısını kavgaya dönüştürdüler. Anlaştıkları tek konu, hiçbir şeyde anlaşamadıkları oldu" yorumunu yaptı.

Yunan medyası, Çavuşoğlu'nun Yunanistan'a yönelik suçlamalarına karşı, Dendias'ın da aynı tonda Türkiye'ye yönelik suçlamalarını ön plana çıkardı.

K**athimerini** gazetesi, "Basın toplantısında sıcak temas" başlığı altındaki manşetinde, "Söz düellosunda Ege, adalar, azınlıklar ve mülteciler konularını kameralar önünde tartıştılar" ifadesine yer verdi.

Ta Nea gazetesi "Görülmemiş olay, Çavuşoğlu basın toplantısını havaya uçuracak sözler sarf etti" ifadesini manşet üzerinden yayımladı ve "Dendias: Ankara'ya, Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmamış gibi geleceğimi beklemiyordunuz herhalde" alt başlığına yer verdi.