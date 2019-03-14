Çavuşoğlu ve Stoltenberg çini pano açılışı yaptı

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde, Türkiye'nin dört bir yanından desenler içeren ve duvara işlenen çini minyatür panolarının açılışını yaptı.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg, çini panoları inceleyip, kırmızı kurdeleyi kestikten sonra baş başa görüşmeye geçti.

- El yapımı çiniler İznik'ten

Çini ustaları Serdar ve Ersin Yağcı, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, çini panoların Bursa'nın İznik ilçesinde el emeği ile üretildiğini söyledi.

Ustalar, temsilciliğin girişindeki çini panoya Sultanahmet Camisi, su sarnıçları, Kız Kulesi, Piri Reis haritası, Osmanlı filikaları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi gibi motiflerin işlendiğini belirtti.

