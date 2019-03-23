Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyet yalnız değildir (3)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:29 | Son Güncelleme

ÇAVUŞOĞLU, BÜYÜK ALANYA YÜRÜYÜŞÜ'NDE 3,5 KM YÜRÜDÜ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın düzenlediği Büyük Alanya Yürüyüşü'ne katıldı.

ÇAVUŞOĞLU, BÜYÜK ALANYA YÜRÜYÜŞÜ'NDE 3,5 KM YÜRÜDÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın düzenlediği Büyük Alanya Yürüyüşü'ne katıldı. Alanya Öğretmenevi önünde başlayan yürüyüşe, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı AK Parti'li Menderes Türel, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Alanya Belediye Başkanı ve başkan adayı Adem Murat Yücel, çok sayıda vatandaş katıldı. 3,5 kilometrelik yürüyüşe bazı vatandaşlar da atlarıyla katıldı. İlçedeki turistler ise yürüyüşe katılanların fotoğrafını çekti.

ADEM MURAT YÜCEL'E DESTEK İSTEDİ

Kalabalığın yürüyüşü, Alanya İskelesi'nde son buldu. Burada vatandaşlara seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyalıların vatansever olduğunu belirterek, her zaman şehit olmaya hazır olduklarını kaydetti. Alanyalıların 17 yıldır bu ülkeye hizmet edenlere sahip çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, Alanya'yı hak ettiği yere birlikte götüreceklerini söyledi. AK Parti hükümetinin Alanya'ya yönelik projelerini anlatan Çavuşoğlu, Adem Murat Yücel'in projelerinin de yerinde olduğuna dikkati çekti.

'ALANYA KARARINI VERMİŞ'

Atatürk'ten geçinen CHP'liler olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, CHP'li adayların çamur siyaset yaptığını söyledi . Alanyalıların çalışana oy vereceğini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Alanya'yı seven herkes Adem Murat Yücel diyor. Yürüyüşte gördüm ki Alanya kararını vermiş, bu iş bitmiş diyor. Beklentilerin farkındayız. Antalya'nın evladı olmaktan gurur duydum" dedi.

'BÖCEK MAL BEYANINI AÇIKLAYACAK MI?'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise siyasetin değil hizmetlerin yarışmasını istediklerini söyledi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in Alanya ilgili bir şey açıklamadığını anlatan Türel, "Bunların projelerle alakası yok. Türkiye'de soruşturma izni verilmeyen ve hakkında dava açılmayan birkaç belediye başkanından biriyim. Böcek, bana hesap soracakmış, istediğin yerde istediğin zaman karşıma çık. Dürüst, delikanlı şeffaf olacağız. Mal beyanımı internet siteme koydum. Böcek, acaba mal beyanını açıklayacak mı? Bizim gizli saklımız yok. Projelerinin yarısı benden aşırma" dedi.

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