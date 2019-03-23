Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyet yalnız değildir (3) -2

ÇAVUŞOĞLU, BÜYÜK ALANYA YÜRÜYÜŞÜ'NDE 3,5 KM YÜRÜDÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın düzenlediği Büyük Alanya Yürüyüşü'ne katıldı. Alanya Öğretmenevi önünde başlayan yürüyüşe, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı AK Parti'li Menderes Türel, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Alanya Belediye Başkanı ve başkan adayı Adem Murat Yücel, çok sayıda vatandaş katıldı. 3,5 kilometrelik yürüyüşe bazı vatandaşlar da atlarıyla katıldı. İlçedeki turistler ise yürüyüşe katılanların fotoğrafını çekti.

ADEM MURAT YÜCEL'E DESTEK İSTEDİ

Kalabalığın yürüyüşü, Alanya İskelesi'nde son buldu. Burada vatandaşlara seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyalıların vatansever olduğunu belirterek, her zaman şehit olmaya hazır olduklarını kaydetti. Alanyalıların 17 yıldır bu ülkeye hizmet edenlere sahip çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, Alanya'yı hak ettiği yere birlikte götüreceklerini söyledi. AK Parti hükümetinin Alanya'ya yönelik projelerini anlatan Çavuşoğlu, Adem Murat Yücel'in projelerinin de yerinde olduğuna dikkati çekti.