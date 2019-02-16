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Çavuşoğlu Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 20:47 | Son Güncelleme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşı Yorgos Katrugalos'u yeni görevinden dolayı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Katrugalos ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Katrugalos'u yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı görevini dün Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos'a devretmişti.

Katrugalos, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili, İçişleri ve Yeniden Yapılanma Bakan Vekili ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekilliği görevlerinde bulunmuştu.

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Çavuşoğlu telefon görüşmesi Yunanistan

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