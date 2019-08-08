Çavuşoğlu'nun, merhum Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu gibi demokrasi şehitlerinden sonra bu nişanla taltif edilen ilk bakan olmasının da özel anlam taşıdığını belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Törende konuşan Oktay, Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesine ve iki ülke arasındaki dostluğa değerli katkılarda bulunan Çavuşoğlu'nun, Japonya İmparatoru tarafından bu nişana layık görülmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen nişan ve ödül tevdi törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile başkentteki 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye'nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin yanı sıra çok sayıda yabancı büyükelçi katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" ile taltif edildi.

"Bakanımız, uzun yıllardır gerek Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı gerekse AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yerli ve milli bir anlayışla ifa ederek diplomasinin sembol ismi olmuştur. 'Gidemediğin yer senin değildir' anlayışıyla Türkiye'yi dünyanın her noktasıyla buluşturmaya gayret göstermiş, bir taraftan da memleketi Antalya'nın ülkemizin dünyaya açılan penceresi ve bir dünya şehri olmasına önemli katkılarda bulunmuştur."

- "Dış politikada dik duruşumuzun meyvesidir"

Çavuşoğlu'nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm kabine adına yürekten tebrik ettiğini söyleyen Oktay, Türkiye ile Japonya arasında iş birliğinin güçlenmesinde dostane ilişkilerin ve ortak projelerin çok önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Oktay, Marmaray ve Osmangazi Köprüsü gibi mega projelerin dostluk temelinde yükseldiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osaka'da düzenlenen G20 vesilesiyle Japonya'ya ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslarda ilişkilerin her alanda geliştirilmesi hedefinin teyit edildiğini dile getirdi.