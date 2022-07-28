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  4. Çay bahçesinde dehşet! Baba oğul çay içiyorlardı, her şey bir anda oldu...

Çay bahçesinde dehşet! Baba oğul çay içiyorlardı, her şey bir anda oldu...

28.07.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'dan ailesinin yaşadığı Bilecik'in Gölpazarı ilçesine gelen Cengiz Tetik (50), babasıyla çay bahçesinde çay içerken alacak verecek meselesi yüzünden Engin Doğuş isimli şahıs tarafından vuruldu.

Çay bahçesinde dehşet! Baba oğul çay içiyorlardı, her şey bir anda oldu...

Almanya'dan ailesinin ikamet ettiği Bilecik'in Gölpazarı ilçesine gelen Cengiz Tetik (50), babasıyla birlikte ilçe merkezinde bir çay bahçesine oturdu. Çay içtikleri sırada aralarında bir arsa satışından dolayı alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Engin Doğuş elinde pompalı tüfekle çay bahçesine geldi. Cengiz Tetik sağ bacağına tek el ateş eden Engin Doğuş, kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

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YAKALANDI

Şahıs, polis ekipleri tarafından evinin yakınında pompalı tüfeğiyle birlikte yakaladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cengiz Tetik buradan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yakalanan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Cengiz Tetik'in babası, birden bire otururken şahsın geldiğini ve oğluna ateş ettiğini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik saldırı
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