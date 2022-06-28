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Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor! Ödüllü çay demleme tekniği

28.06.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın bir numaralı çay tüketicisi olarak çay demlerken farkında olmadan birçok hata yapıyoruz. Geleneksel Türk mutfağının demirbaşlarından biri olan çay, ülkemizde günün herhangi bir saatinde içilebilir. Çay sevgisi her ne kadar yüksek olsa da çayla ilgili yanlış bilgiler çayı zehir haline getiriyor. Çayı yanlış demlemek yerine ödüllü çay demleme tekniğini denemeye ne dersiniz?

Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor! Ödüllü çay demleme tekniği

Ülkemizde adeta su gibi içilen çay, aynı zamanda geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Çay içmek için herhangi bir saat beklenmez hatta çaydanlık ocağın üzerinden neredeyse hiç inmez. Ülkemizde bu kadar çok sevilmesine ve tüketilmesine rağmen çayla ilgili birçok yanlış bilgi var.

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Siyah çay, her ne kadar faydalı olsa da yanlış tüketildiğinde faydadan çok zarara neden oluyor. Aslında bir antioksidan kaynağı olan siyah çay, kan şekerini düşürebilir. Ancak tüm bu faydalarından yararlanmak için siyah çayı doğru şekilde tüketmek gerekiyor.

DOĞRU ÇAY DEMLEMEK İÇİN...

Yanlış çay demlemek hem çayın tadını hem de sağlığınızı bozuyor. Acı çayı kim içmek ister ki? Çayla ilgili bilmeniz gereken en önemli nokta, demlenmiş çayı saatlerce ocak üzerinde bekletmemeniz. Çayın acımasına sebebiyet verebilir. Çay demlendikten sonra ocak üzerinden alıp, tüketebilirsiniz.

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YANLIŞ ÇAY DEMLEMENİN ZARARLARI

Çayı yanlış demlediğinizde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir. Çayı demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ

Çay demlemek ilk bakışta çok basit gibi görünse de aslında değildir. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.

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Çay demlerken genellikle çaydanlığa konulan çayın üzerine kaynar su eklenir. Bu yapılan en büyük hatadır. Çayın üstüne kaynamış suyu dökerseniz çay lezzetini kaybeder hem de direk haşlanmış olur.

ÇAY NASIL DEMLENİR?

  • Çaydanlığın altına su koyun ve ocağa alın.
  • Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın.
  • Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün.
  • Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı (kaçak çay ise daha az koyabilirsiniz) üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün.
  • Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun. Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir.
  • Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.

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ÇAY DEMLEMENİN ÖNEMLİ PÜF NOKTASI!

Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur.


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