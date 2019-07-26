HABER

Çay kenarında 72 kök kenevir yetiştirmişler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, Çavlu Mahallesindeki sulama çayı kenarında ekili vaziyette 72 kök Hint keneviri ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ekipleri, Çavlu Mahallesindeki sulama çayı kenarında Hint Keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit etti.

Çay kenarında 72 kök kenevir yetiştirmişler

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, Çavlu Mahallesindeki sulama çayı kenarında ekili vaziyette 72 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ekipleri, Çavlu Mahallesindeki sulama çayı kenarında Hint Keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 72 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri kenevirlerin sulama çayı kenarına kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Çay kenarında 72 kök kenevir yetiştirmişler

Çay kenarında 72 kök kenevir yetiştirmişler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
İki erkek, başörtüsü takıp marketi soyduİki erkek, başörtüsü takıp marketi soydu
Ekip otosuna saldırıda yaralanan polis için kan vermeye koştularEkip otosuna saldırıda yaralanan polis için kan vermeye koştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.