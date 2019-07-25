Çay ocağı işletmecisi, iş yerinde öldürüldü

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da çay ocağı işleten İzzettin Şeker, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü. ​Olay, saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ocağı işleten İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti. Plakası çamurla kapatılan otomobille kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

