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Çay ocağında müzik kutusuna benzer kumar makinesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 23:07 | Son Güncelleme

Çay ocağında müzik kutusuna benzer kumar makinesi ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir çay ocağında, müzik kutusu görünümünde kumar makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte huzur uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuş Mahallesi'ndeki S.Ç'ye ait bir çay ocağında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı kontrollerde, elektrikle çalışan ve madeni para atılarak oynanan müzik kutusu görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

Makinenin içindeki 270 liraya el koyan ekipler, çay ocağı sahibi S.Ç'ye, "kumara yer ve mekan sağlamak" suçundan para cezası uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kumar müzik kutusu

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