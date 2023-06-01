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Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Çay poşetinin hayat kolaylaştıran kullanım alanları

01.06.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay toplumumuzda en çok içilen içecekler arasında yer alıyor. Çay poşetleri kullanıldıktan sonra atılsa da bu poşetlerin temizlik ve yaşamda birçok farklı kullanım alanı bulunuyor. Hayat kolaylaştıran çay poşetlerinin kullanımları duyanları şaşırtıyor.

Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Çay poşetinin hayat kolaylaştıran kullanım alanları

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok ürünün ve gıdanın farklı kullanım alanları bulunuyor. Çay poşeti de farklı kullanım alanlarına sahip olan ürünlerden. Özellikle temizlik konusunda mucizeler yaratarak pahalı deterjanlara ve temizlik malzemelerine taş çıkartan çay poşetini atmadan önce bir kez daha düşünmeniz gerekiyor.

ÇAY POŞETİNİN KULLANIM ALANLARI

ÇÖP VE BUZDOLABI KOKUSU

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  • Çöp kutuları ve buzdolapları oldukça pis kokan yerler olarak bilinir ve bunlardan çıkan koku genellikle gerçekten iticidir! Ama bu çay poşeti numarasını deneyerek tüm bunlara bir son verebilirsiniz…

  • Birkaç kullanılmış çay poşetini bir çöp kutusunun dibine atın veya birkaçını bir kaseye koyun ve buzdolabının alt kısmına yapıştırın ve eski çay poşetlerinin birkaç gün boyunca kokuyu sizin için toplamasına izin verin.

  • İhtiyacınız olduğunda çay poşetlerini yenileriyle değiştirebilirsiniz ve süreç baştan başlar.
  • Bunun yerine bir çöp kutusunun dibine birkaç eski çay poşetinin kurumuş içeriğini de serpebilirsiniz. Bu da işe yarar, ancak kurumuş yaprakları birkaç gün sonra çöp kutusundan temizlemeyi unutmayın.

AYNA VE CAM PARLATMA

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  • Boş bir sprey şişesini bir ila iki çay poşeti ve suyla doldurun, şişeyi sallayın ve solüsyonu aynalarınıza, duş kapınıza ve pencerelerinize püskürtmeye başlayın.
  • Camları silin ve kirin nasıl dağıldığını, yüzeylerin parlamaya başladığını izleyin!
  • Ayrıca parmak izlerini temizlemek ve çıkarmak için bir çay poşetini aynalı bir yüzeye düz bir şekilde sürebilirsiniz. Ayrıca su lekelerinden kurtulmak için cam duş kapılarına çay poşetleri sürebilirsiniz.

AYAKKABI KOKUSU

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  • Gece boyunca her ayakkabının içine kurumuş bir çay poşeti atın ve sabaha kadar ayakkabı kokusundan kurtulacaksınız!
  • Bunu denemeden önce çay poşetlerinin tamamen kuru olduğundan emin olun, aksi takdirde ayakkabılarınız ıslanır.

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