Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Çay poşetinin hayat kolaylaştıran kullanım alanları

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok ürünün ve gıdanın farklı kullanım alanları bulunuyor. Çay poşeti de farklı kullanım alanlarına sahip olan ürünlerden. Özellikle temizlik konusunda mucizeler yaratarak pahalı deterjanlara ve temizlik malzemelerine taş çıkartan çay poşetini atmadan önce bir kez daha düşünmeniz gerekiyor.
Birkaç kullanılmış çay poşetini bir çöp kutusunun dibine atın veya birkaçını bir kaseye koyun ve buzdolabının alt kısmına yapıştırın ve eski çay poşetlerinin birkaç gün boyunca kokuyu sizin için toplamasına izin verin.