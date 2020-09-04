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Çayda boğulan genci vatandaşlar elleriyle aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 18:47 | Son Güncelleme

Karabük’te serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Karabük’te serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç boğuldu. Boğulan genci vatandaşlar elleriyle ararken, gencin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından çaydan çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu’da çocuk esirgeme kurumunda kalan 17 yaşındaki Emre Urkan, arkadaşlarıyla serinlemek için Araç Çayı’na girdi. Urkan, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşları Urkan’ı kurtarmada başarılı olamazken, Urkan bir süre sonra gözden kayboldu. Urkan’ın arkadaşları polise ihbarda bulunurken, olay yerine 112 Acil Servis, Karabük Belediyesi itfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Bartın ve Zonguldak’tan dalgıç ekibi çağrıldı. Bu sırada olay yerine gelen bazı vatandaşlar suya girerek kaybolan Urkan’ı aramaya başladı. Vatandaşlar tarafından balıkçı ağı atılarak da arama yapılmasına rağmen kaybolan gence ulaşılamazken, AFAD ekipleri tarafından getirilen botla arama çalışmasına devam edildi. AFAD ekipleri tarafından kanca ile yapılan arama sonrası Urkan’ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Olay yerine inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Urkan’ın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğu ile Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen olay yerine gelerek ekiplerden bilgiler aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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