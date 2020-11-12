Çaydanlıktaki kireci söküp atıyor! Karbonatın mükemmel gücü onunla birleşince...

Çay, güzel bir sabah kahvaltısının olmazsa olmazı, iş yerinde ya da bir akşam yemeğinin üzerine keyifle içtiğiniz, misafirlerinize ikram ettiğiniz en yaygın içecek! Çay içmek hemen herkesin en çok sevdiği, keyifle yaptığı bir eylem. Ancak, iş o çayı demlemeye ya da çaydanlık temizliğine gelince durum can sıkıcı olabiliyor.

LİMON VE KARBONATIN MÜKEMMEL GÜCÜ

Karbonatı mutfakta, yemeklerde ya da temizlikte sıklıkla kullanırsınız. Adeta her derde deva mucizevi bir ürün. Çaydanlığınızda oluşan kireci temizlemek için de karbonatın kireç sökücü etkisini, limonun parlaklık verici asidik etkisi ile birleştirebilirsiniz.

Nasıl mı?

Temizlenecek çaydanlığın içine bir paket karbonatı boşaltın.

1 adet limonu dilimleyerek karbonatın üzerine atın.

Çaydanlığın yarısına kadar su doldurun ve kaynatmak için ocağın üzerine alın.

Kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kısa süre içerisinde kireç çözülecektir.

LİMON TUZU İLE HIZLI VE KOLAY ETKİ

Limon tuzu ile çaydanlığınızdaki kireçten çok hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bunun için:

Çaydanlığın ya da demliğin içine dibini kapatacak miktarda limon tuzu koyun.

Limon tuzunun üzerine su ekleyin.

Çaydanlığın yarısına kadar su doldurduktan sonra kaynamaya bırakın.

Yaklaşık 20 dakika kadar kaynatma işlemine devam edin.

Kireç çözülmeye başladığında ocağı kapatın ve bir fırça yardımı ile çaydanlığı temizleyin.

Sonrasında çaydanlığı bol su ile durulayın ve kurulamayı unutmayın.