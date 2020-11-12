KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çaydanlıktaki kireci söküp atıyor! Karbonatın mükemmel gücü onunla birleşince...

Çaydanlıktaki kireci söküp atıyor! Karbonatın mükemmel gücü onunla birleşince...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çaydanlık ve demlikte oluşan kireçten kurtulmak için market raflarında pek çok kimyasal ürün bulabilirsiniz. Ama siz, doğal yöntemlerle bu işi halletmek, çaydanlıktaki kireçten hızlı bir şekilde kurtulmak isterseniz aşağıdaki yöntemleri inceleyebilirsiniz.

Çaydanlıktaki kireci söküp atıyor! Karbonatın mükemmel gücü onunla birleşince...

Çay, güzel bir sabah kahvaltısının olmazsa olmazı, iş yerinde ya da bir akşam yemeğinin üzerine keyifle içtiğiniz, misafirlerinize ikram ettiğiniz en yaygın içecek! Çay içmek hemen herkesin en çok sevdiği, keyifle yaptığı bir eylem. Ancak, iş o çayı demlemeye ya da çaydanlık temizliğine gelince durum can sıkıcı olabiliyor.

LİMON VE KARBONATIN MÜKEMMEL GÜCÜ

Karbonatı mutfakta, yemeklerde ya da temizlikte sıklıkla kullanırsınız. Adeta her derde deva mucizevi bir ürün. Çaydanlığınızda oluşan kireci temizlemek için de karbonatın kireç sökücü etkisini, limonun parlaklık verici asidik etkisi ile birleştirebilirsiniz.

Nasıl mı?

Temizlenecek çaydanlığın içine bir paket karbonatı boşaltın.
1 adet limonu dilimleyerek karbonatın üzerine atın.
Çaydanlığın yarısına kadar su doldurun ve kaynatmak için ocağın üzerine alın.
Kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kısa süre içerisinde kireç çözülecektir.

LİMON TUZU İLE HIZLI VE KOLAY ETKİ

Limon tuzu ile çaydanlığınızdaki kireçten çok hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bunun için:

Çaydanlığın ya da demliğin içine dibini kapatacak miktarda limon tuzu koyun.
Limon tuzunun üzerine su ekleyin.
Çaydanlığın yarısına kadar su doldurduktan sonra kaynamaya bırakın.
Yaklaşık 20 dakika kadar kaynatma işlemine devam edin.
Kireç çözülmeye başladığında ocağı kapatın ve bir fırça yardımı ile çaydanlığı temizleyin.
Sonrasında çaydanlığı bol su ile durulayın ve kurulamayı unutmayın.

SİRKE VE TUZ İLE KAYNATMADAN PIRIL PIRIL

Sirkenin arındırıcı etkisi kireç sökmede de kendini gösteriyor. Bunun için elma ya da üzüm sirkesi kullanabileceğiniz gibi, son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan beyaz sirkeyi de tercih edebilirsiniz. İşte yöntemi:

Yarım çay bardağı sirkeyi çaydanlığın içine dökün.
Üzerine 1 yemek kaşığı sofra tuzu ekleyin. Eğer kireç çok yoğun ise bunu 2 yemek kaşığı yapabilirsiniz.
Çaydanlığın yarısına kadar su doldurun.
10 dakika kadar bekleyin, gözlerinize inanamayacaksınız.
Eriyerek çözülen kireç, suya karışacağı için çaydanlığınızı bir fırça ya da sünger yardımı ile güzelce temizleyin.
Sirke kokusundan arındırmak için ise bol su ile durulayın. İşte hepsi bu kadar.

PATATES KABUKLARINI SAKIN ATMAYIN

Patates kabukları çaydanlık temizliğinde oldukça etkili ve farklı bir temizleme yöntemidir. Peki, nasıl yapacaksınız?

Patatesleri soyun ve kabuklarını kireç kaplı çaydanlığın içerisine atın.
Kabukların üzerini kapatacak şekilde sıcak su ekleyin.
Yaklaşık 15 dakika kadar kaynatın. Kabuklar kaynadıkça kireçler çözülecek ve dağılacaktır.
Bu yöntemi patates yemeği yapacağınız zamanlarda kullanırsanız sizin için daha ekonomik olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır? Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır?
İki dakikada evliliği kurtarmanın yolları İki dakikada evliliği kurtarmanın yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
O anı ölümsüzleştirdi! Doğum yaptığı kare...
O anı ölümsüzleştirdi! Doğum yaptığı kare...
Kızartma tavası temizlemek işkence olmasın! Sirke, deterjan...
Kızartma tavası temizlemek işkence olmasın! Sirke, deterjan...
Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır?
Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır?
Astrologlar bile şaşıracak! Burçların bu özelliklerini daha önce duymadınız
Astrologlar bile şaşıracak! Burçların bu özelliklerini daha önce duymadınız
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çamaşır makinesine alüminyum folyo atarsanız...
Çamaşır makinesine alüminyum folyo atarsanız...
Erkekler 'onunla çıkmaya korkuyor'
Erkekler 'onunla çıkmaya korkuyor'
Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...
Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızartma tavası temizlemek işkence olmasın! Sirke, deterjan...
Kızartma tavası temizlemek işkence olmasın! Sirke, deterjan...
Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır? Yapışkan lekesi çıkarma yöntemleri
Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır?
Astrologlar bile şaşıracak! Burçların bu özelliklerini daha önce duymadınız
Astrologlar bile şaşıracak! Burçların bu özelliklerini daha önce duymadınız
Davlumbaz filtresini pırıl pırıl yapıyor! Kola, karbonat...
Davlumbaz filtresini pırıl pırıl yapıyor! Kola, karbonat...
Toz almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Başrolde sirke ve...
Toz almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Başrolde sirke ve...
Tencere kapağının kullanım alanına çok şaşıracaksınız! Bakın nasıl temizliyor
Tencere kapağının kullanım alanına çok şaşıracaksınız! Bakın nasıl temizliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.