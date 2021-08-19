Çayeli Belediye Başkanı'ndan ağabeyine atama kıyağı! Önce imar müdürü yaptı, şimdi vekaleten yardımcılığına getirdi

Ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi’yi imar müdürü olarak görevlendiren Başkan İsmail Hakkı Çiftçi, bu kez de kendisini vekaleten belediye başkan yardımcılığına getirdi.

3 başkan yardımcısı bulunan Çayeli Belediyesi’nde Tahir Aksoy ‘Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, Genç Sami Çomoğlu ‘İtfaiye Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nden, Belediye Başkanının ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi ise ‘Fen İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden sorumlu.

İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ KİMDİR?

1969 Çayeli doğumlu olan İsmail Hakkı Çiftçi, İlköğretimini Çayeli'nde, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.

Üniversite eğitimine ODTÜ’de başladı. İngilizce eğitimi aldıktan sonra İ.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Lisans eğitimi aldı. C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon Bilimi dalında “İşletmelerde Yönetim İşlevleri ve Çay İşletmeleri’nde bir araştırma” konulu Yüksek Lisans Tezi çalışmasını tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü okudu.

1996 yılında ticarete atıldı ve Gıda ve Gayrimenkul sektöründe kendi işiyle meşgul oldu. Siyasî hayatına 2002 yılında başladı. Sırasıyla Kurucu İlçe Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 2005 yılında ticarete yeniden döndü. Katı Atık Yönetimi konusunda çevre mühendisleri ile beraber çeşitli çalışmalar gerçekleştirdikten sonra Sivil toplum örgütlerinde, çeşitli vakıf ve derneklerde yöneticilik yaptı.

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çayeli Belediye Başkanı seçilen İsmail Hakkı Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.

İHA

