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Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler

21.09.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da aralarında husumet bulunan iki grup, çayevi önünde birbirlerine sandalye ve masalarla saldırdı. Kavgada yaralanan 5 kişi ile birlikte toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler

Olay, saat 14.30 sıralarında Iğdır merkez Söğütlü Kahvelerde meydana geldi.

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen gruplar, Sögütlü Kahveler bölgesinde karşılaştı. Karşılıklı hakaretlerde bulunan taraflar daha sonra çayevindeki masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdı.

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5 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi hastanede yapılan tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli de polis tarafından yakalandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır
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