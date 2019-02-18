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Caz tatili sona erdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Nilüfer Caz Tatili, Omer Avital Qantar konseriyle sona erdi.Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Nilüfer Caz Tatili ile Bursalılara caz keyfi yaşattı.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Nilüfer Caz Tatili, Omer Avital Qantar konseriyle sona erdi.
Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Nilüfer Caz Tatili ile Bursalılara caz keyfi yaşattı. 26 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Nilüfer Caz Tatili, caz müziği tutkunlarını usta isimlerle buluşturdu. TRT İstanbul Radyosu Müzik ve Caz Orkestrası konseriyle başlayan Nilüfer Caz Tatili’nin sürpriz konuklarından biri de Kenan Doğulu oldu. Doğulu, ’ihtimaller’ konseriyle bir kez daha Bursalı sevenlerinin gönlünü fethetti. Festivalde sahne alan Erkan Oğur Anatolian Blues, Anadolu ezgilerini blues müzikle harmanladığı eserleriyle hayranlarını büyülerken, Jazz Band konseri de büyük ilgi gördü. Festivale konuk olan Kerem Görsev Quartet ft. Tufan Ünal, Elif Çağlar, Jülide Özçelik, Çağıl Kaya da, performansıyla ayakta alkışlanan isimler oldu. Nilüfer Caz Tatili’nde, sanatçı Mehmet Güreli de Sevgililer Günü’ne özel konser verdi.
Nilüfer Caz Tatili’nin bu yılki son konserine, Omer Avital Qantar konuk oldu. Bursalı caz tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatan Omer Avital Qantar, performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı. Konseri izleyen Nilüfer Belediyesi Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Omer Avital Qantar üyelerine çiçek vererek kutladı.

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