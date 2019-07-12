Cebelitarık polisi İran tankerindeki 4 mürettebatı tutukladı

MADRİD (AA) - İngiltere'nin kolonisi olan Cebelitarık özerk yönetimin polisi, Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da el koyduğu İran tankerinde, gemi kaptanının da aralarında olduğu 4 mürettebatı tutukladı.

Cebelitarık polisinden yapılan yazılı açıklamada, gemi kaptanı ve birinci zabıtın dün tutuklanmalarının ardından bugün de mürettebattan iki kişinin daha tutuklandığı ve toplam sayının 4'e çıktığı bildirildi.

Tutuklananların hepsinin Hint vatandaşı oldukları açıklanırken, savunmaları için kendilerine avukat tahsis edildiği kaydedildi.

"Grace 1" adlı petrol tankerindeki personelin çoğunluğunun Hint olmasına rağmen Pakistanlı ve Ukraynalıların da olduğu açıklanmıştı. Mürettebatın tamamını sorgulayan Cebelitarık'taki Yüksek Mahkemesi hakimi, tutuklama sürelerinin 14 güne çıkarılmaları için geçen hafta karar almıştı.

- Cebelitarık'ın alıkoyduğu tanker krizi

Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.