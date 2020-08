Cebrail Can Kalaycı kimdir? Doktor Hacer'i taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı! Cebrail Can Kalaycı tutuklandı mı?

Hacer D. 7 yıldır kendisini sürekli taciz eden Cebrail Can Kalaycı'yı sürekli şikayet etmesine rağmen tutuklanmaması ve yıllarca hayatını zindana çevirmesi üzerine sosyal medyadan yardım istedi. Sosyal medya hesabı olmayan Hacer D. yakın arkadaşından yaşadığı durumu anlatması için tweet atmasını istemiş. Hacer D.'nin başına gelenleri anlatan yakın arkadaşının anlattıklarına göre, Cebrail Can Kalaycı 7 yıldır Hacer D.'yi taciz etmeye devam etmiş. Peki Cebrail Can Kalaycı kimdir, nerelidir? Hacer D.'yi yıllarca taciz etmesine rağmen hiç ceza aldı mı?

CEMAL CAN KALAYCI KİMDİR?

Kilis Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor Hacer D'yi yıllarca taciz eden Cemal Can Kalaycı için bu sabah Twitter'da #CebrailCanKalaycıtutuklansın hashtag çalışması yapıldı. Binlerce tweet atılarak Hacer D'ye destek olan vatandaşlar Cebrail Can Kalaycı kimdir araştırmasına başladı. 7 yıldır Hacer D.'nin peşini bırakmayan ve her önemli anında onu rahatsız eden Cebrail Can Kalaycı'nın yaptıkları pes dedirtti. Hacer D.'nin telefonunu binlerce farklı numaradan arayan Cebrail Can Kalaycı, telefon meşgulken attığı taciz mesajlarının yayınlanmasıyla bir anda gündem oldu. Hacer D.'nin hayatını kabusa çeviren Cebrail Can Kalaycı Hacer D ile ilk kez birlikte gittikleri dershanede tanışmış. O tanışmanın ardından peşini hiç bırakmamış ve sürekli takip etmiş. Hacer D. kendisini sürekli savcılığa şikayet etmesine rağmen taciz etmeye devam etmiş. Cebrail Can Kalaycı sadece kendisi değil, parayla tuttuğu kişileri de Hacer D.'yi izlemesini, fotoğraflar çekmesini istemiş. Twitter'da Hacer D.'ye yazdığı mesajlar ve savcılık belgeleri ifşa olunca "meşhur oldum" diyerek tweet de atan Cebrail Can Kalaycı tepkiler artınca ne yapacağını bilemedi.