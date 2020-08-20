Cebrail Can Kalaycı kimdir? Doktor Hacer'i taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı! Cebrail Can Kalaycı tutuklandı mı?

Hacer D. 7 yıldır kendisini sürekli taciz eden Cebrail Can Kalaycı'yı sürekli şikayet etmesine rağmen tutuklanmaması ve yıllarca hayatını zindana çevirmesi üzerine sosyal medyadan yardım istedi. Sosyal medya hesabı olmayan Hacer D. yakın arkadaşından yaşadığı durumu anlatması için tweet atmasını istemiş. Hacer D.'nin başına gelenleri anlatan yakın arkadaşının anlattıklarına göre, Cebrail Can Kalaycı 7 yıldır Hacer D.'yi taciz etmeye devam etmiş. Peki Cebrail Can Kalaycı kimdir, nerelidir? Hacer D.'yi yıllarca taciz etmesine rağmen hiç ceza aldı mı? CEMAL CAN KALAYCI KİMDİR? Kilis Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor Hacer D'yi yıllarca taciz eden Cemal Can Kalaycı için bu sabah Twitter'da #CebrailCanKalaycıtutuklansın hashtag çalışması yapıldı. Binlerce tweet atılarak Hacer D'ye destek olan vatandaşlar Cebrail Can Kalaycı kimdir araştırmasına başladı. 7 yıldır Hacer D.'nin peşini bırakmayan ve her önemli anında onu rahatsız eden Cebrail Can Kalaycı'nın yaptıkları pes dedirtti. Hacer D.'nin telefonunu binlerce farklı numaradan arayan Cebrail Can Kalaycı, telefon meşgulken attığı taciz mesajlarının yayınlanmasıyla bir anda gündem oldu. Hacer D.'nin hayatını kabusa çeviren Cebrail Can Kalaycı Hacer D ile ilk kez birlikte gittikleri dershanede tanışmış. O tanışmanın ardından peşini hiç bırakmamış ve sürekli takip etmiş. Hacer D. kendisini sürekli savcılığa şikayet etmesine rağmen taciz etmeye devam etmiş. Cebrail Can Kalaycı sadece kendisi değil, parayla tuttuğu kişileri de Hacer D.'yi izlemesini, fotoğraflar çekmesini istemiş. Twitter'da Hacer D.'ye yazdığı mesajlar ve savcılık belgeleri ifşa olunca "meşhur oldum" diyerek tweet de atan Cebrail Can Kalaycı tepkiler artınca ne yapacağını bilemedi.

CEMAL CAN KALAYCI TUTUKLANDI MI? Sosyal medyada atılan binlerce tweetten sonra Cebrail Can Kalaycı'nın tutuklanmasını bekleyen vatandaşlar, Cebrail Can Kalaycı tutuklandı mı araştırması yaptı. Henüz tutuklandığına dair herhangi bir bilgi gelmedi. Cebrail Can Kalaycı tutuklandığı zaman haberimizde yer vereceğiz. Cebrail Can Kalaycı 7 yıl önce dershanede tanıştıktan sonra aşık olduğu Hacer D.'yi sürekli taciz etmesiyle 3 kez davalık oldu. KİLİS Devlet Hastanesi’nde görevli Acil Servis Pratisyen Hekim Hacer D.'nin 7 yıldır hayatını karartan Cebrail Can Kalaycı, genç kadını 1 yılda 1600 farklı numaradan arayıp mesajlar göndererek taciz etmiş. 'Ölmek istemiyorum' diyen genç kızın isyanı twitterda #cebrailcankalaycıtutuklansın etiketiyle gündem oldu. HACER D. İLE 18 YAŞINDA TANIŞMIŞ Hacer D. hayatını zehir eden Cebrail Can Kalaycı ile 18 yaşında dershaneye giderken tanıştı. Profesör oğlu olan Cebrail Can Kalaycı, Hacer D.'ye çıkma teklif etti. Genç kız "Şu anda bir ilişki istemediğini tek amacının tıp fakültesine girmek olduğunu ve kendisine karşı herhangi bir şey hissetmediğini' söylüyor. Cebrail Can Kalaycı bu 'hayır' yanıtını kabul etmiyor ve genç kızı takibe o dönemde başlıyor.

Hacer'in Atatürk Üniversitesi Tip Fakültesini kazanması üzerine Malatya'dan Erzuruma taşınıyor. İlk hukuki süreç 2014 yılında Cebrail'in Hacer'in okulda nöbet tuttuğu sırada gelip ayaklarına kapanması ve etraftaki insanların araya girerek zar zor ayırması ile oluyor. Hacer'in açtığı ilk dava 2015 yılında sonuçlanıyor ve Cebrail Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan dolayı 2 ay 15 gün ceza alıyor ancak bu ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dönüşüyor ve 5 yıl denetimde tutulmasına karar veriliyor. HACER D.'NİN NORMAL ERKEK ARKADAŞLARINI ETKİLİYOR Cebrail Can Kalaycı öyle saplantılı bir halde genç kızı takip ediyor ki sırf onun okuduğu Erzurumda tıp fakültesini kazanmak için tekrar tekrar sınava giriyor ve en sonunda Hacer üniversite 4. Sınıf iken Cebrail de Atatürk Üniversitesi tıp fakültesini kazanıyor. Uzaklaştırma kararı bulunan Cebrail, buna uymadığı gibi sapkınlığın dozunu giderek artırıyor. Sadece Hacer'e değil çevresindeki herkese farklı numaralardan ulaşmaya çalışıyor. Normal erkek arkadaşlarını tehdit edip, Hacer'i kötüleyerek arkadaş edinmesini engelliyor.

CEBRAİL CAN KALAYCI'YI AİLESİ HEP DESTEKLEMİŞ Hacer olayların daha başlangıcında Cebrail'in ailesine ulaşsa da profesör olan babası dahil olmak üzere Cebrail'in herhangi bir suç işlemediğini iddia ettikleri gibi açılan davalarda da ailesi ona destek oluyor. Cebrail ise saplantılı takibini gizli çekimlerle sürdürüyor. Hacer'in mezuniyetine gidip fotoğraflarını çekip Hacer'e atıp "çok güzelsin nolur bana bir şey de" şeklinde mesajlar atıyor. Genç kadını Tıp fakültesini bitirdikten sonra çalıştığı hastanede de taciz eden Cebrail Can Kalaycı, oradaki doktorları 'sevgiliydik ayrıldık barışmaya çalışıyoruz' diye kandırıyor. Bir doktorla arkadaş olan Cebrail, Hacer'in nöbet saatlerini öğreniyor ve onu takip etmeye başlıyor. SURİYELİ ÇOCUKLARA PARA VERİP TAKİP ETTİRMİŞ Cebrail Cemal Kalyoncu hayatını zindana çevirdiği genç kızı Suriyeli çocuklara para verip takip ettirmiş. Çalıştığı hastanedeki hademe ve hemşirelerden para karşılığı bilgi vermesini istemiş. Hacer D. yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

Bir doktor arkadaşının kuaförüne ulaşmış. Kuaför, Cebrail Can’ın kendisine para verdiğini ve benden haber almak istediğini söylemiş. Köşe başına Suriyeli çocukları koydurup, ne zaman nereye gittiğimden haberdar olacağını söylüyor. Önceden mesajlarına karşı hakaretler ederdim, benden uzaklaşmasını belirten cevaplar atardım. Son 1 yıldır tek bir nokta dahi mesaj atmamama rağmen halen taciz etmeye devam ediyor. Cevap yazmamama rağmen rahatsız ediyor. Peşimi bırakması için elimden gelen her şeyi yaptım. Gerekirse ismimi değiştiririm, her şeye razıyım. Yeter ki peşimi bıraksın. Aileme detaylı bir şekilde anlatamıyorum, onların üzülüp hasta olmalarından korkuyorum. Böyle bir saplantıyı kaldırabileceklerini düşünemiyorum'