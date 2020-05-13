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Çekici kadınlar sırlarını paylaştı! Koku ve tırnak... İşte tüm sırlar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günümüzde birçok kadın daha çekici ve güzel olmak istiyor. Daha çekici olmak için ise sadece fiziksel görünümünüz yeterli olmaz. Hayranlık uyandıran bakışları üzerinize toplamak istiyorsanız sizi daha çekici bir görünüme kavuşturacak tüyolardan kesinlikle yararlanmalısınız! İşte çekici bir kadın olmanız için sahip olmanız gereken o özellikler...

Çekici kadınlar sırlarını paylaştı! Koku ve tırnak... İşte tüm sırlar...

Duruşunuz, tavırlarınız, zekanız, konuşmanız ve daha birçok şey insanların sizi çekici bulmasında önemli bir rol oynar. İşte her yönüyle çekici ve dikkatleri üzerine çeken bir kadın olmanın sırları!

GÜZEL VE BAKIMLI DİŞLER

Çekici bir kadın olmanın en önemli noktası temiz ve bakımlı dişlerden geçer. Dişlerinizi günde en az 2 defa fırçalamalı ve düzenli bakımını yapmalısınız. Nefesinizin güzel kokması için dil temizleyicisi kullanabilir, ağız temizleme suları ile dişlerinizin bakımını tamamlayabilirsiniz. Temiz ve bembeyaz dişleriniz ile çekim alanınızı oldukça güçlendirecek ve tüm gözleri üzerinize çekeceksiniz.

KUSURSUZ BİR GÜLÜMSEME

Kendinize has bir gülüş, çekiciliğinizi en üst sıraya taşıyacak en büyük anahtardır. Gülümsemek sizi pozitif gösterir ve girdiğiniz her ortamda daha çok aranan biri olmanıza yardım eder. Ayrıca gülümsemek kadar yüzünüzü güzel ve doğal gösteren başka bir şey de yok. Gülümsediğiniz zaman tüm kapıları açabileceğinizi sakın unutmayın!

KENDİNİZE HAS BİR KOKU

Girdiğiniz her ortamda kendinize has bir koku ile fark yaratmak ve hatırlanmak istiyorsanız sizi diğerlerinden ayıracak doğru parfümü seçmelisiniz. Parfüm seçerken teninize yakışacak olanı tercih etmeli ve ağır kokulardan uzak durmalısınız. Her gün duş almalı ve imzanız haline gelen bu kokuyu temiz vücudunuza uygulamalısınız.

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IŞIL IŞIL BİR CİLT

Makyajsız ve ışıl ışıl parlayan bir cilt herkesin dikkatini çeker. Doğal güzelliğinizin ve sahip olduklarınızın farkına varın ve doğru ürünler ile düzenli olarak cilt bakımınızı yapmayı ihmal etmeyin! Cilt sağlığınızı korumak için her gün birkaç dakikanızı ayırarak çekici bir görünüme kavuşmanız hiç de zor değil.

SAÇLARINIZLA BÜYÜLEYİN

Bakımlı saçlarınız sizi çekici göstermenin yanında daha öz güvenli hissetmenize de yardımcı olur. Modern bir görünüm kazandırmak için saçlarınıza olumlu değişiklikler yapmaktan korkmayın.

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TERTEMİZ TIRNAKLAR

Çekici bir kadın olmak istiyorsanız kesinlikle el, ayak ve tırnak bakımınıza en az diğer bakımlarınıza gösterdiğiniz kadar özen göstermeli ve dikkat etmelisiniz. Tırnaklarınızın illa ojeli olması gerekmiyor. İçleri temiz ve düzgün keseceğiniz tırnaklar bakımlı olduğunuz hakkında mutlaka bir fikir verecektir.

STİLİNİZ OLSUN

Sizi modanın kurbanı yapacak seçimler yerine yaşınıza ve vücudunuza yakışanı tercih etmeniz her zaman bir adım önde olmanızı sağlar. Emin olun bu sizi daha çekici gösterecek.

DİK DURUN

Omuzların ve sırtın görünüşü imajınızı oldukça etkiler. Bu yüzden yürürken karnınızı içeri çekin ve kendinizden emin adımlar atarak yürüyün. Çekici görünmeniz için doğru bir duruş şart!


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