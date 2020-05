Çekici kadınlar sırlarını paylaştı! Koku ve tırnak... İşte tüm sırlar...

Duruşunuz, tavırlarınız, zekanız, konuşmanız ve daha birçok şey insanların sizi çekici bulmasında önemli bir rol oynar. İşte her yönüyle çekici ve dikkatleri üzerine çeken bir kadın olmanın sırları!

GÜZEL VE BAKIMLI DİŞLER

Çekici bir kadın olmanın en önemli noktası temiz ve bakımlı dişlerden geçer. Dişlerinizi günde en az 2 defa fırçalamalı ve düzenli bakımını yapmalısınız. Nefesinizin güzel kokması için dil temizleyicisi kullanabilir, ağız temizleme suları ile dişlerinizin bakımını tamamlayabilirsiniz. Temiz ve bembeyaz dişleriniz ile çekim alanınızı oldukça güçlendirecek ve tüm gözleri üzerinize çekeceksiniz.

KUSURSUZ BİR GÜLÜMSEME

Kendinize has bir gülüş, çekiciliğinizi en üst sıraya taşıyacak en büyük anahtardır. Gülümsemek sizi pozitif gösterir ve girdiğiniz her ortamda daha çok aranan biri olmanıza yardım eder. Ayrıca gülümsemek kadar yüzünüzü güzel ve doğal gösteren başka bir şey de yok. Gülümsediğiniz zaman tüm kapıları açabileceğinizi sakın unutmayın!

KENDİNİZE HAS BİR KOKU

Girdiğiniz her ortamda kendinize has bir koku ile fark yaratmak ve hatırlanmak istiyorsanız sizi diğerlerinden ayıracak doğru parfümü seçmelisiniz. Parfüm seçerken teninize yakışacak olanı tercih etmeli ve ağır kokulardan uzak durmalısınız. Her gün duş almalı ve imzanız haline gelen bu kokuyu temiz vücudunuza uygulamalısınız.