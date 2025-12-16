KADIN

2025’in en güzel kadın oyuncuları belli oldu! Türkiye'nin en güzel kadın oyuncusu kim seçildi?

Türkiye’nin en beğenilen kadın oyuncuları bu kez yapay zekanın değerlendirmesiyle sıralandı. 2025 yılının sonuna yaklaşırken hazırlanan "Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları" listesinde, yıl boyunca adından söz ettiren ünlü isimler yer aldı. Yapay zeka tarafından 100 üzerinden puanlanan oyuncular arasında küçük farklar dikkat çekerken, listenin zirvesine yerleşen isim merak uyandırdı. İşte Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları listesi...

Sedef Karatay

Türkiye’nin en çok konuşulan kadın oyuncuları bu kez yapay zekanın objektif değerlendirmesiyle sıralandı. 2025 yılı sona yaklaşırken, yıl boyunca adından söz ettiren isimler 'en güzel kadın oyuncular' listesinde buluştu.

TGRT'nin haberine göre, Yapay zeka; yüz simetrisi, estetik uyum, genel görünüm ve karizma gibi birçok kriteri dikkate alarak oyuncuları 100 üzerinden puanladı. Küçük puan farklarıyla oluşan liste, zirvedeki isimle birlikte gündemi hareketlendirdi.

YAPAY ZEKA GÜZELLİĞİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Çalışmada; doğallık, yüz hatlarının orantısı, mimik dengesi ve ekrana yansıyan enerji gibi unsurlar ön planda tutuldu. Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de geniş hayran kitlesine sahip oyuncuların yer aldığı listede sonuçlar oldukça dikkat çekici oldu.

İşte Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları:

10. DEMET ÖZDEMİR: 82 PUAN

Enerjik duruşu, sempatik yüz hatları ve dans geçmişinin kazandırdığı fit görünümüyle Demet Özdemir listenin 10. sırasında yer aldı.

2025’in en güzel kadın oyuncuları belli oldu! Türkiye nin en güzel kadın oyuncusu kim seçildi? 1

9. MELİSA ŞENOLSUN: 83 PUAN

Doğal ve sade güzelliğiyle öne çıkan Melisa Şenolsun, minimalist estetik anlayışının güçlü temsilcilerinden biri olarak değerlendirildi.

2025’in en güzel kadın oyuncuları belli oldu! Türkiye nin en güzel kadın oyuncusu kim seçildi? 2

8. DİLAN ÇİÇEK DENİZ: 84 PUAN

Zarif yüz hatları ve modern fiziğiyle genç kuşağın favori isimlerinden olan Dilan Çiçek Deniz, uluslararası alanda da dikkat çeken oyuncular arasında.

2025’in en güzel kadın oyuncuları belli oldu! Türkiye nin en güzel kadın oyuncusu kim seçildi? 3

7. TUVANA TÜRKAY: 85 PUAN

Belirgin yüz hatları ve klasik Türk güzelliğini modern dokunuşlarla birleştiren tarzıyla Tuvana Türkay, 85 puanla 7. sırada yer aldı.

2025’in en güzel kadın oyuncuları belli oldu! Türkiye nin en güzel kadın oyuncusu kim seçildi? 4

6. AFRA SARAÇOĞLU: 87 PUAN

Masumiyet ve çekiciliği dengeli bir şekilde yansıtan Afra Saraçoğlu, yapay zekadan 87 puan alarak listenin üst sıralarına yerleşti.

2025’in en güzel kadın oyuncuları belli oldu! Türkiye nin en güzel kadın oyuncusu kim seçildi? 5

5. SILA TÜRKOĞLU: 88 PUAN

Doğal cilt tonu, renkli gözleri ve huzur veren ifadesiyle öne çıkan Sıla Türkoğlu, sade güzelliğiyle ilk 5’e girmeyi başardı.

2025’in en güzel kadın oyuncuları belli oldu! Türkiye nin en güzel kadın oyuncusu kim seçildi? 6

ZİRVEYE YAKLAŞAN İSİMLER:

4. NESLİHAN ATAGÜL: 89 PUAN

Yüz simetrisi ve etkileyici bakışlarıyla yıllardır en beğenilen isimler arasında yer alan Neslihan Atagül, 2025’te de popülerliğini korudu.

2025’in en güzel kadın oyuncuları belli oldu! Türkiye nin en güzel kadın oyuncusu kim seçildi? 7

3. CANSU DERE: 91 PUAN

Soğuk ama çarpıcı ifadesi, elit duruşu ve zamana meydan okuyan güzelliğiyle Cansu Dere, listenin 3. sırasında yer aldı.

2025’in en güzel kadın oyuncuları belli oldu! Türkiye nin en güzel kadın oyuncusu kim seçildi? 8

2. BERGÜZAR KOREL: 92 PUAN

Asil duruşu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Bergüzar Korel, annelik imajıyla birlikte her geçen yıl güzelliğini daha da ön plana çıkardı.

2025’in en güzel kadın oyuncuları belli oldu! Türkiye nin en güzel kadın oyuncusu kim seçildi? 9

2025’İN EN GÜZEL KADIN OYUNCUSU BELLİ OLDU:

1. TUBA BÜYÜKÜSTÜN: 94 PUAN

Yapay zekaya göre 2025 yılının en güzel kadın oyuncusu Tuba Büyüküstün oldu. Kemikli yüz hatları, duru teni ve sade şıklığıyla yıllardır zirvede yer alan ünlü oyuncu, 94 puanla listenin birincisi olarak öne çıktı.

2025’in en güzel kadın oyuncuları belli oldu! Türkiye nin en güzel kadın oyuncusu kim seçildi? 10

Yapay zekanın hazırladığı bu liste, güzellik algısının yıllara meydan okuyan isimlerle nasıl şekillendiğini bir kez daha gözler önüne sererken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

