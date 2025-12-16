Çaya limon atmak faydalı mı? Yeni bir faydası ortaya çıktı!

Çayını limonsuz içemeyen birileri mutlaka vardır. Limonun, çayın tadını değiştirdiği kadar daha sağlıklı hale getirdiğine de inanılıyor. Peki bu alışkanlık gerçekten faydalı mı, yoksa sadece bir şehir efsanesi mi?

YouTube’da sağlık içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, bu merak edilen soruya bilimsel bir yanıt verdi.

“ÇAYA LİMON ATMAK ŞEHİR EFSANESİ Mİ?”

Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Çaya Limon Atmak Şehir Efsanesi mi?" başlıklı videosunda çaya limon eklemenin vücutta yarattığı etkilerini anlattı. Keskin’e göre limonlu çay, sanılanın aksine yalnızca damak tadıyla ilgili değil; sağlık açısından da önemli faydalar sunuyor.

"KATEŞİNLERİN EMİLİMİNİ ARTIRIYOR"

Keskin, çayın kalp sağlığına olan faydasının içeriğinde bulunan kateşin adlı biyomoleküllerden geldiğini belirtti.

Keskin, "Çayın faydasını kateşinlerden alıyoruz. Kalp sağlığı için yararlı diyorsak bu kateşinler sayesinde. Limon, çaya eklendiğinde kateşinlerin emilimini artırıyor ve bu faydalı maddelerin parçalanmasını önlüyor. Böylece çayın kalp dostu etkisi daha da güçleniyor” dedi.

"DEMİR EMİLİMİNİ DESTEKLİYOR"

Çayın içeriğinde bulunan tanenler, demirin emilimini azaltabilen maddeler arasında yer alıyor. Ancak limon, tanenlerin demiri bağlama etkisini düşürüyor.

Bu da özellikle demir eksikliği yaşayan kişiler için önemli bir avantaj sağlıyor. Uzmanlara göre, bu durumda çayı limonla tüketmek daha doğru bir tercih olabilir.

BAĞIŞIKLIK VE SİNDİRİM İÇİN DESTEK

Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler için limonlu çay iyi bir destekçi olabilir.

C vitamini açısından zengin olan limon, vücudun savunma mekanizmasını desteklerken sindirimi de hızlandırıyor.

Bu özelliği sayesinde limonlu çay, kilo kontrolü sağlamak isteyenler tarafından da tercih edilebiliyor.

AKŞAM SONRASI LİMONLU ÇAY TAVSİYESİ

Doç. Dr. Keskin, akşam yemeklerinden sonra limonlu çay içmenin birden fazla fayda sağladığını belirtti.

Limonlu çay;

Sindirimi hızlandırıyor,

Demir emiliminin engellenmesini önlüyor,

Kan şekerini dengeleyerek insülin riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Sonuç olarak uzmanlara göre çaya limon eklemek bir alışkanlıktan çok, bilimsel temeli olan sağlıklı bir tercih olarak öne çıkıyor.