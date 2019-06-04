HABER

Çekiciye yüklenen aracına binip kaçtı! 30 kilometre boyunca şehri birbirine kattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 04:52 | Son Güncelleme

Adana’da otomobili trafikten men edilince çekiciye yüklendiği sırada aracına binip kaçan sürücü, bir kişiyi çarparak yaraladı ardından 30 kilometre boyunca polis ekiplerini peşinden sürükledi. Sürücü polisin attığı kapandan geçtikten sonra yakalandı.

Çekiciye yüklenen aracına binip kaçtı! 30 kilometre boyunca şehri birbirine kattı!

Alınan bilgiye göre, Çukurova İlçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda uygulama yapan trafik polisleri, Durgu Göl yönetimindeki 31 ATG 81 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulanırken otomobili de trafikten men edildi. Durdu Göl’ün aracı çekiciye yükleneceği sırada, otomobiline binen Göl, bir anda gaza basarak kaçtı. Kaçtığı sırada çekiciye aracı yüklemeye çalışan Ercan Eldek’e çarptı. Olayda Ercan Eldek’in kolu kırıldı.

30 KİLOMETRE BOYUNCA ŞEHRİ BİRBİRİNE KATTI

Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda kaçmaya başlayan Durdu Göl, Huzurevleri Mahallesi, İsmet Atlı Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametlerine doğru kaçtı. Sürücü Göl, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’na girdiği sırada polislerin attığı kapana girerek yakalandı.

GAZETECİLERE PİŞKİN CEVAPLAR VERDİ

Ortalığı birbirine katan Durdu Göl, gazetecilerin, havaya ateş etmelerine ve ‘dur’ ihtarı yapmalarına rağmen neden durmadın sorularına ”Ben söyledim yoldan geliyorum dedim. Durumumu anlattım, ehliyetime el koydular. Kalacak yerim yok. Hırsızlık mı yaptım” diye yanıt verdi.

Sürücü Durdu Göl ile yanında bulunan kız arkadaşı Kader B. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobil 60 gün bağlanırken, Durdu Göl’e 9 bin 264 TL para cezası kesildi. (İHA)

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Binali Yıldırım’dan Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu ziyaretiBinali Yıldırım’dan Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu ziyareti
Yıldırım'dan Manav Türklerine ziyaretYıldırım'dan Manav Türklerine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kovalamaca

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ADAMIN KOLUNU NIYE KIRIYOSUN BAYRAM ÜSTÜ Ş... , ZATEN EHLIYETINDE YOKMUS. AH AH ÖYLE YASALAR GEREKKI ULKEMIZE, BIR ŞEY DEMIYORUM
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Sudan'da itidal çağrısı

Türkiye'den Sudan'da itidal çağrısı

Ev hapsindeyken infaz edilen iş adamı soruşturmasında yeni gelişme!

Ev hapsinde infaz edilen iş adamı soruşturmasında yeni gelişme!

Binadan gelen sesler sonrası ekipler harekete geçti! Cadde trafiğe kapatıldı!

Binadan gelen sesler sonrası ekipler harekete geçti!

Uzun veya Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan Bayramı sevincini yakınlarınızla paylaşın!

Uzun veya Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan Bayramı sevincini yakınlarınızla paylaşın!

Manisa’nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.