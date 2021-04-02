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  4. Çekmeköy'de korku dolu anlar! Araçlar alev aldı, evin camları patladı

Çekmeköy'de korku dolu anlar! Araçlar alev aldı, evin camları patladı

02.04.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy’de park halindeki taksinin motor kısmında başlayan yangın diğer araca da sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Araçlardan yükselen yoğun alev yakın noktada bulunan bir evin camlarının patlamasına neden oldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de korku dolu anlar! Araçlar alev aldı, evin camları patladı

Olay, Çekmeköy Merkez Mahallesi Çelebi Sokak’ta saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Ağaoğlu’na ait ticari taksinin, motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek o esnada park halinde olan ve Eter Baler’e ait olduğu belirlenen araca sıçradı. Kısa sürede her iki araçta alevlere teslim oldu. Sokak içerisinde yükselen duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler alev topuna dönen araçlara müdahale etti.

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Öte yandan alevlerin yükseldiği noktaya yakın olan bir evin camları ise fazla ısıya dayanamayarak patladı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

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Yaşanan o korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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