'Celestyal Olympia', iki haftada üçüncü seferini yaptı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesine bu sabah gelen Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' adlı kruvaziyer gemisi, 2 hafta içinde 3'üncü seferini yaptı.

Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' adlı kruvaziyer gemisi yine Kuşadası'ndaki limana demir attı. Son iki haftada üçüncü kez gelen gemi, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistlerden oluşan 1475 turisti kente getirdi. Turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne götürüldü. Tur programlarına katılmayanlar ise şehir merkezini gezmeyi tercih etti.

FOTOĞRAFLI



