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Çelik kapıları patlatarak evleri soyan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

Ümraniye ve Maltepe’de kilitli çelik kapıları patlatarak girdikleri 5 evden ziynet eşyası, elektronik eşya, nakit para çalan hırsızlar, polis ekiplerince yakalandı.

Ümraniye ve Maltepe’de kilitli çelik kapıları patlatarak girdikleri 5 evden ziynet eşyası, elektronik eşya, nakit para çalan hırsızlar, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaşanan hırsızlık olayları geçtiğimiz Nisan ayında Ümraniye ve Maltepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçelerde otomobil ile dolaşan 2 şahıs, vatandaşların evden çıkışlarını takip etmeye başladı. Vatandaşlardan evlerinden çıktığı esnada binalara giren 2 hırsız, kilitli çelik kapıları patlatarak dairelere girdi.

Halı bile çalmışlar
Hırsızlar dairelerde çok sayıda ve miktarda ziynet eşyası, elektronik eşya, nakit para, kredi kartı, halı ve kol saati çaldı. Hiç ayrım yapmadan evlerde bulduğu her şeyi çalan hırsızlar ardından geldikleri otomobille kaçarak kayıplara karıştı.

Çaldıkları malzemelerle yakalandılar
Şikayetler üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis, 5 eve giren hırsızların aynı şahıslar olduğunu belirledi. Çalışmaları sürdüren polis, hırsızların kullandığı aracın plakasından yerlerini tespit etti. Zanlıların Ümraniye Tavukçu Yolu Caddesi üzerindeki bir rezidansa girdiğini gören polis, geçtiğimiz 22 Nisan tarihinde operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Mahmut A.(20) ve B.Ş.’yi (17) kıskıvrak yakalayan polis ekipleri, evdeki çalıntı malzemelere de el koydu.
Şubedeki işlemleri tamamlanan suç makineleri sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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