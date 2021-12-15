KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Her seferinde yapışan yemeklerden bıktınız mı? Çelik tencere ve tavaları yapışmaz hale getirecek tüyolar

Her seferinde yapışan yemeklerden bıktınız mı? Çelik tencere ve tavaları yapışmaz hale getirecek tüyolar

14.12.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çelik tencere ve tavalar, lezzetli yemek pişirmek için mutfaktaki en büyük yardımcılarımız. Belki de en önemli kusurları, yiyecekleri yapıştırabiliyor olmaları. Oldukça pratik bazı müdahalelerle çelik tencere ve tavaların yapıştırma sorunlarını çözmek mümkün. Üstelik uygulamaları da o kadar zor değil. Çelik tencere ve tavalarınızı yapışmaz hale getirecek ipuçları yazımızda.

Her seferinde yapışan yemeklerden bıktınız mı? Çelik tencere ve tavaları yapışmaz hale getirecek tüyolar

Çelik tava ve tencerelerinize ufak dokunuşlarda bulunarak yemek pişirme keyfini arttırabilir, çok daha lezzetli ve yapışmayan yemekler pişirebilirsiniz. Hepsi oldukça kolay bu ipuçlarını sizin için derledik.

ÇELİK TAVA VE TENCERELERİNİZİ FIRINLAYIN

  • Bu yöntem için ilk olarak fırınınızı ısıtın.

  • Fırın ısınırken önce tepsinizin zeminini folyo ile kaplayın.

  • Ardından çelik tencerenizi veya tavanızı iyice yağlayın. Bu işlem için yüksek ısıya dayanıklı yağlar tercih etmeniz gerekiyor.

  • Tava veya tencerenizi ters çevirerek fırın tepsinize yerleştirin.

  • En fazla iki saat sonra tencerenizi veya tavanızı çıkarın.

ZEMİNLERİNİ KARBONATLA KAPLAYARAK YAPIŞMA SORUNUNU ÇÖZÜN

  • Çelik tencerenizi ve tavanızı yapışmaz hale getirmenin bir diğer yolu ise karbonat kullanmaktan geçiyor.

  • Tencere ya da tavanın zeminini karbonat ile kaplayın.

  • Üzerine su ilave ettikten sonra su ve karbonatı iyice birbirine yedirip macun kıvamına getirin.

  • Tava veya tencerenizin zeminini karbonat ve su karışımı ile kapladıktan sonra iyice ovun.

  • Karışımı bol su ile durulayın.

  • Tencere veya tavanıza biraz yağ dökerek iyice ısıtın. Sonrasında yağı güzelce temizleyin.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE TUZ KULLANIN

  • Çelik tava ve tencerelerinizi yapışmaz hale getirmek için bir başka yöntem ise Hindistan cevizi ve tuz kullanmak.

  • Öncelikle tavanızı veya tencerenizi iyice ısıtın.

  • Tencerenizin veya tavanızın boyutuna göre uygun miktarda Hindistan cevizi yağı ekleyin.

  • Yağın iyice eriyip tüm zemini kapladığından emin olduğunuzda ocağı kapatın ve fazla yağı bir peçete yardımıyla silin.

  • Tencere veya tavanın zeminini herhangi bir çeşit tuz ile güzelce kaplayın.

  • Tuz ve Hindistan cevizi yağını zemine iyice yedirdikten sonra mutfak havlusuyla güzelce temizleyin.

  • İşlemin etkisi geçtikçe yeniden uygulayarak kullanmaya devam edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Para biriktirmeye gerek yok! Sadece birkaç gününüzü ayırınPara biriktirmeye gerek yok! Sadece birkaç gününüzü ayırın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

Takıp takıştırmayı sevenler için 250 TL hediye takı önerileri

Takıp takıştırmayı sevenler için 250 TL hediye takı önerileri

Henüz tanışmayanlar için kaş sabitleyici rehberi ve öneriler

Henüz tanışmayanlar için kaş sabitleyici rehberi ve öneriler

Yanlış kararlara açık bir gün!

Yanlış kararlara açık bir gün!

Tam hediyelik 500 TL altına kaban önerileri

Tam hediyelik 500 TL altına kaban önerileri

İlginizi Çekebilir

Yılbaşı hediyesi bakanlar için kozmetik temalı öneriler

Yılbaşı hediyesi bakanlar için kozmetik temalı öneriler

Pürüzsüz bir cilt için en iyi kırışıklık kremleri

Pürüzsüz bir cilt için en iyi kırışıklık kremleri

Tek parçalı kombin sevenlere tulum modelleri

Tek parçalı kombin sevenlere tulum modelleri

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Kurtulmak için binlerce lira harcamanıza gerek yok!

Kurtulmak için binlerce lira harcamanıza gerek yok!

Kıl köklerini zayıflatarak tüyleri azaltıyor

Kıl köklerini zayıflatarak tüyleri azaltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.