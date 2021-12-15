Her seferinde yapışan yemeklerden bıktınız mı? Çelik tencere ve tavaları yapışmaz hale getirecek tüyolar

Çelik tava ve tencerelerinize ufak dokunuşlarda bulunarak yemek pişirme keyfini arttırabilir, çok daha lezzetli ve yapışmayan yemekler pişirebilirsiniz. Hepsi oldukça kolay bu ipuçlarını sizin için derledik.

ÇELİK TAVA VE TENCERELERİNİZİ FIRINLAYIN

Bu yöntem için ilk olarak fırınınızı ısıtın.

Fırın ısınırken önce tepsinizin zeminini folyo ile kaplayın.

Ardından çelik tencerenizi veya tavanızı iyice yağlayın. Bu işlem için yüksek ısıya dayanıklı yağlar tercih etmeniz gerekiyor.

Tava veya tencerenizi ters çevirerek fırın tepsinize yerleştirin.

En fazla iki saat sonra tencerenizi veya tavanızı çıkarın.

ZEMİNLERİNİ KARBONATLA KAPLAYARAK YAPIŞMA SORUNUNU ÇÖZÜN

Çelik tencerenizi ve tavanızı yapışmaz hale getirmenin bir diğer yolu ise karbonat kullanmaktan geçiyor.

Tencere ya da tavanın zeminini karbonat ile kaplayın.

Üzerine su ilave ettikten sonra su ve karbonatı iyice birbirine yedirip macun kıvamına getirin.

Tava veya tencerenizin zeminini karbonat ve su karışımı ile kapladıktan sonra iyice ovun.

Karışımı bol su ile durulayın.

Tencere veya tavanıza biraz yağ dökerek iyice ısıtın. Sonrasında yağı güzelce temizleyin.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE TUZ KULLANIN

Çelik tava ve tencerelerinizi yapışmaz hale getirmek için bir başka yöntem ise Hindistan cevizi ve tuz kullanmak.

Öncelikle tavanızı veya tencerenizi iyice ısıtın.

Tencerenizin veya tavanızın boyutuna göre uygun miktarda Hindistan cevizi yağı ekleyin.

Yağın iyice eriyip tüm zemini kapladığından emin olduğunuzda ocağı kapatın ve fazla yağı bir peçete yardımıyla silin.

Tencere veya tavanın zeminini herhangi bir çeşit tuz ile güzelce kaplayın.

Tuz ve Hindistan cevizi yağını zemine iyice yedirdikten sonra mutfak havlusuyla güzelce temizleyin.

İşlemin etkisi geçtikçe yeniden uygulayarak kullanmaya devam edebilirsiniz.



