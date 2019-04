Çelik: Twitter profilinize mazbata sormuyoruz

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Anıtkabir defterinin, mazbatasını almamış bir kişi tarafından, resmi unvana sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz. Twitter profilinize istediğiniz unvanı yazarsınız, onu yazarken mazbata sormuyoruz. CHP’nin adayının Ankara’da, İstanbul’da normalde CHP Genel Başkanının yapması gereken toplantıları yapma konusundaki iştahı tartışılıyor her tarafta" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sözlerine MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 22’inci ölüm yıldönümü dolayısıyla rahmet dileğinde bulunarak başlayan Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino’nun 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerini eleştirdi. Çelik, şöyle konuştu:

"ABD Dışişleri Sözcüsü’nün Türkiye’deki seçim süreciyle ilgili açıklaması kınanacak bir açıklamadır. Bu Türkiye’deki seçim süreçlerine ve sonuçlarına müdahale algısı doğuracak bir açıklama yapması anlaşılır şey değildir. Kendilerinin de gayet iyi bildiği gibi seçim süreçleri Türkiye’de hukuk çerçevesinde, demokrasimizin yerleşik kuralları çerçevesinde büyük bir tecrübeyle gerçekleşmektedir. Hiçbir yabancı devletin açıklaması Türkiye’deki seçim sonuçlarının meşruiyet kaynağı değildir. Meşruiyet kaynağı gibi konuşarak, sonuçlarla ilgili ima edici açıklamalarda bulunmak sadece kendilerinin söyleyip kendilerinin dinleyeceği hususlardır."

‘DEMOKRATİK DEVLETLERDE SEÇİM SONUÇLARININ YÖNETİCİSİ HUKUK KURUMLARIDIR’

Amerika’da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde yeniden yapılan oy sayımlarından örnekler veren Çelik, "2000’deki başkanlık seçimlerinde Florida’daki yeniden sayım anlaşmazlıkları bitirememiştir ve kimin galip olduğuna Federal Yüksek Mahkeme karar vermiştir. Demokratik devletlerde seçim sonuçlarının yöneticisi hukuk kurumlarıdır. Şimdiki Başkan Trump’ın seçildiği seçim süreci, halen sürece Rusya’nın müdahalesinin olup olmadığı, Kampanyayı yönetenlerin Rusya ile bir ilişki içine girip girmedikleri gibi halen güncel olan yargı süreçlerinin parçasıdır" dedi.

'GÖZLEMCİLERE GÖSTERDİĞİMİZ KOLAYLIĞI DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖREMEZSİNİZ'

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi’nin birtakım yersiz açıklamaları olduğunu aktaran AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bunların bizim davetimizle ilk kez Türkiye’deki seçimleri izlediğini biliyorsunuz. İlk başta katılım düzeyinin yüksekliğini öven açıklamalar yapmakla birlikte medyadaki haberlerin nasıl verildiğinden tutun da başka konulara kadar kendi görev alanlarına girmeyen konularda yaptıkları açıklamalar, birtakım eleştirilere tabi olmuştur. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin burada görev yapmış temsilcilerine şunu söylemek isterim, dünyada hiçbir yerde bizim dışarıdan gelen gözlemcilere gösterdiğimiz kolaylığı, dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Sizlere sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları, hiçbir yerde bu kadar aktif ortaya konmuş değildir. Yetkililere hatırlatıyorum, Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu, esasında dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara, vatandaşın oyunun yansıması konundaki mekanizmalara sahiptir. İtiraz ise demokratik ve hukuk içinde tanımlanmış bir müessesedir. Bu müessese olağandır” diye konuştu.

‘İLK DEFA BİR KİŞİ MAZBATA ALMADAN PROGRAM DÜZENLİYOR’

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantılarına değinen Ömer Çelik, "Türkiye’de ilk defa bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz, ilk defa bir kişi mazbata almadan, program düzenliyor. Mazbata almadan resmi bir sıfat, unvan kullanmaya kalkıyor ve gün boyunca bir sürü sözün içinde, bir takım üst başlığı mazbata olan, basın toplantıları yapıyor. Bir kişi göreve talip olduğu zaman bu göreve talip olmanın ağırlığını üzerinde taşımalıdır. Bunun da temeli hukuka saygıdır. İstanbul’da 2014 seçimlerinde adaya mazbatası 8 gün sonra verilmiştir. Hiç kimsenin hiçbir şekilde hukuki süreler tüketilmeden panik atak siyaseti ortaya koyarak bir mazbata seferberliği içine girmesi görülmemiştir. Bu kadar ciddi göreve talip olan birinin hukuktan bahsederken bunun gereğini yerine getirmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

‘HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR’

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden dosya kaçırıldığını iddia ettiğini kaydeden Çelik, “Bunlar kendisine, ‘deliliniz var mı’ diye sorulduğunda, ‘Hayır bize gelen duyumlar’ diyor. Başkalarını duyumlarla mahkum etmeye çalışanın kendisi de duyumlarla etiketlenir. Seçimin hukuki süreci devam etmektedir. Yapılacak şey, memlekette her şey normalken, bir anormallik varmış algısı yaratmak, olmayan ir stresin altını çizmeye çalışmak, vatandaşlarımızı karşı karşıya getirecek birtakım imalarda bulunmak doğru bir tavır değildir. Hukuki süreç devam etmektedir” dedi.

‘SÜRECİN PATRONU YSK’

Geçersiz sayılan oyların sadece AK Partili gözlemcilerin önünde sayılmadığının altını çizen Çelik, “Bütün temsilcilerin önünde sayım yapılıyor. Bu, son derece şeffaf bir süreçtir. Buna dönük kaygı oluşmaması için bu açıklamaları yapma ihtiyacı hissediyoruz. Çıkıp da sürekli sempatik cümleler kurup, onun arkasından hukuki sürece dönük bir tutum almaktan bahsetmek, hatta katkı versinler diye Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Bahçeli’yi hukuki sürece müdahale etmeye davet etmek şeklinde son derece yanlış bir yaklaşım içine girmektir. Hiçbir siyasi parti genel başkanı, siyasetçi, aday, sürecin şu anda hakimi, yöneticisi, karar vericisi değildir. YSK’dır sürecin patronu. Hakimidir, yöneticisidir. YSK, hukuki prensiplere uygun olarak sonucu açıklayacaktır. Biraz sabretmek yetecektir. Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir” değerlendirmesinde bulundu.

‘ANITKABİR’DEKİ GELENEKLERE UYGUN DAVRANMASINI BEKLERDİK’

CHP’li İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyareti hakkında konuşan AK Partili Çelik, “Anıtkabir’in siyasiler, adaylar tarafından ziyaret edilmesinden memnuniyet duyarız. Anıtkabir defterinin, mazbatasını almamış bir kişi tarafından, resmi unvana sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz. Twitter profilinize istediğiniz unvanı yazarsınız, onu yazarken mazbata sormuyoruz. Kendisi de ifade ediyor adayın, ‘Anıtkabir herhangi bir yer değildir’ diye. Biz de Atatürk’ün aziz hatırasına, Anıtkabir’deki geleneklere uygun davranmasını beklerdik. Oradaki komutaya yalan bilgi vererek, sahip olmadığınız bir unvanı kullanarak, bu şekilde Anıtkabir defterine, Anıtkabir ziyaretini, Atatürk’ün hatırasını istismar etmek, doğrusunu söylemek gerekirse, hiç kimsenin aklına gelmeyen yakışıksız bir tavır olarak ortaya çıkmıştır” dedi.

‘HERKESİ TALİP OLDUĞU MAKAMIN SAYGINLIĞINA UYGUN DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ’

Bugün AK Parti’nin tartışılmadığının altını çizen Çelik, “Mazbatasını almamış bir adayın, CHP’nin adayının Ankara’da, İstanbul’da normalde CHP Genel Başkanının yapması gereken toplantıları yapma konusundaki iştahı tartışılıyor her tarafta. Bu iştahı taşıma konusundaki davranışı tartışılıyor. Herkesi talip olduğu makamın saygınlığına uygun davranmaya davet ediyoruz. Bir adayın Genel Başkanın yapması gereken ziyaretleri yapması ne manaya gelmektedir, bunun arkasında ne vardır. Doğrusunu söylemek gerekirse bizi zerre kadar ilgilendirmiyor ama ne konuşuluyor diye bakılacaksa siyaset kulislerine, gitsinler bunlara baksınlar. AK Parti’de olmayan şeyleri dedikodu malzemesi olarak ağızlarına dolamaları son derece yakışıksız olmuştur” dedi.

‘TÜRKİYE NATO’NUN KRİTİK MÜTTEFİKLERİNDEN BİRİDİR’

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin, “Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı” şeklindeki açıklamasını değerlendiren Çelik, “Bu derece Türkiye’yi suçlayan, basiretsiz bir yaklaşım karşısında, şaşkınlığımızı gizleyemedik. Bu ifadede yeni bir durum var, o durum da şu; uzun zamandır Amerikan yönetimi NATO’yu eleştiriyordu. Başkan yardımcısının NATO’nun önemini keşfetmesi bakımından bir ilk olarak bunu değerlendirebiliriz. Türkiye’nin sürekli olarak NATO üyeliğinin sorgulanması demek, sadece Türkiye’nin üyeliğinin sorgulanması demek değildir. NATO ittifakının temel değerlerinin sorgulanması demektir. Türkiye NATO’nun kurucusu ve kritik müttefiklerinden biridir. Dolayısıyla Türkiye’nin NATO içindeki önemini keşfetme konusunda bu ifade zaaf içerisindedir” diye konuştu.

‘GÖNDERİLEN TIR’LARCA SİLAHIN YIKICI SONUÇLARINI YAŞAMAKTAYIZ’

Ömer Çelik, Amerikan yönetimi tarafından YPG/PYD’ye TIR’larca silah gönderdiğinin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, "Tabii Suriye’nin Kuzeyinden ülkemize yönelen tehdit Amerika’nın herhangi bir komşusu tarafından ABD’ye yöneltilseydi tutumları ne olurdu? Bir yandan böyle bir tehditle mücadele ederken, aynı zamanda müttefikimiz olan Amerikan yönetiminin, buradaki YPG/PYD’ye TIR’larca silah gönderdiği herkes tarafından biliniyor. Burada yıkıcı olan, Türkiye’nin bir NATO üyesi olarak kendi güvenliğini ve NATO sınırlarını korumak için bir terör örgütüne müdahale etmesi değildir, tam tersine bir NATO müttefikinin terör örgütlerine TIR’lar dolusu silah göndermesinin maalesef yıkıcı sonuçlarını yaşamaktayız bölgede. Yıkıcı sonuçtan bahsedenler Türkiye’ye karşı kullandıkları dile lütfen özen göstersinler” dedi.

‘BIRAKALIM YSK İŞİNİ YAPSIN’

Seçim süreci hakkında bütün vatandaşların müsterih olmasını isteyen AK Parti Sözcüsü Çelik, “Her şey kendi mecrasında akmaktadır. Demokrasimiz her zaman olduğu gibi gücünü göstermektedir. YSK nihai merci olarak yıllarca çok önemli seçimlere başarıyla imza atmış bir kurum olarak bu süreci de başarıyla bitirecektir. YSK’nın itibarını korumak hepimizin ortak görevidir. Bırakalım YSK işini yapsın, hukuk işlesin ve sonuca saygı duyalım. Hukukun işlemesinden kim rahatsız oluyorsa, itiraz müessesesinden kim rahatsız oluyorsa bu demokrasiye bağlılık konusunda bir zaaf demektir. Bizim için önemli olan vatandaşların müsterih olmasıdır. Vatandaşın talimatını almış olacağız. Türkiye bu seçimlerden demokrasisini güçlendirerek çıkmıştır. Vatandaşımızın verdiği talimatlar doğrultusunda Türkiye yönetilmeye devam edecektir. Kazanan demokrasi olacaktır. Olağanüstü bir durum yoktur, her şey normaldir” diye konuştu.

