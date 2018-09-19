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Çeltik üreticisi kurutma mesaisine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Edirne'de çeltik hasadının ardından kurutma işlemi başladı - Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin: - "Tarladan römorklarla alınan çeltikler kurutma makinelerine getiriliyor. Uygun nem oranına getirilene kadar sıcak buhar verilerek kurutuluyor"

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Edirne'de, üretici için hasadın ardından çeltiği kurutma mesaisi başladı.

Çiftçilerin 4 ay boyunca farklı safhalardan geçirerek yetiştirdiği çeltiğin pirinç haline gelmesi için çabaları sürüyor.

Üreticiler, hasat ettikleri çeltiği römorklarla kömürle çalışan kurutma makinelerine getiriyor.

Silo tipi makinelerde 60 derecelik ısı yardımıyla belirli bir nem seviyesine düşürülen çeltikler, tüccarlara satılmak üzere hazır hale getiriliyor. Çeltik fabrikalarına giden kabuklu çeltik, kavuz adı verilen kabuklarından ayrılması ve parlatılması sonrası pirinç haline geliyor.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de yaklaşık 600 bin dekarlık çeltik üretildiğini söyledi.

Edirne'de dünya standartlarında çeltik üretimi yapıldığını vurgulayan Ergin, "Çeltik üretimi çok zorlu bir iş. Ekiminden biçimine kadar hep su içinde yapılıyor. Hasat edildikten sonra da iş bitmiyor. Tarladan römorklarla alınan çeltikler kurutma makinelerine getiriliyor. Uygun nem oranına getirilene kadar sıcak buhar verilerek kurutuluyor. Kömürlü ve elektrikli kurutma makineleri var. Genelde ekonomik olmasından dolayı kömürlü makineler tercih ediliyor. Kurutulan çeltikler daha sonra fabrikalarda pirinç haline dönüştürülüyor." dedi.

Çeltikte bu yıl yüksek rekolte alındığını belirten Ergin, fiyat beklentilerinin cinsine göre kilogramda 3 ile 4 lira arasında olduğunu kaydetti.

- "Kurutma işlemi zorlu geçiyor"

Üretici Özcan Çetin de 10 ton çeltik kapasitesi olan bir makinede çeltikteki kurutma işleminin 10 saat sürdüğünü belirtti.

Çeltikte her sürecin zorlu olduğunu anlatan Çetin, "Ekme ve biçme kadar kurutma işlemi de zorlu geçiyor. Hasat edilen ürünler tarladan kurutmaya getiriliyor. Burada makinelerin içine doldurduğumuz çeltikleri kömürlü kurutma makinelerinde yaklaşık 15 nem oranına gelene kadar kurutuyoruz. Bu süreçte 10 saati buluyor. Biz Edirneli üreticiler olarak en kaliteli çeltiği üretmek için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

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