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Cem Karaca Klarnet Festivali'nde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 23:55 | Son Güncelleme

Ünlü müzisyenler, "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında Cem Karaca anısına gerçekleştirilen "Ustalara Saygı Konseri"nde usta sanatçının eserlerini seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Usta müzisyen Cem Karaca, "İstanbul nefes alıyor" sloganıyla hayata geçirilen "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında konserle anıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konser öncesi, basın mensuplarına açıklamada bulunan festivalin sanat yönetmeni, aynı zamanda klarnet virtüözü Serkan Çağrı, "Ustalara Saygı Konseri"nin festivalin gelenekselleşmiş etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Çağrı, bu yıl Cem Karaca anısına gerçekleştirilen konserin Klarnet Festivali'nin en önemli gecelerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ustaya saygı demekle kalmıyoruz, bildiğimiz ustaları genç nesillere tanıtmaya çalışıyoruz. İşimiz kolay değil. Genç jenerasyonun takip ettiği müzik türlerine, günümüz müziklerine bakıldığı zaman maalesef ki Anadolu'nun yetiştirdiği çok değerli üstatlar, besteciler gölgede kalıyor gibi görünse de bizler onların en güzel şarkılarını yeni jenerasyona bir kez daha hatırlatarak onları yaşatmayı amaçlıyoruz."

Şarkıcı Yonca Lodi de festivalde ve böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu gece bizim için çok heyecanlı ve önemli bir gece. Çünkü bu kadar manidar bir günde üstadı anıyoruz." dedi.

Şarkıcı Özgün de Karaca'nın Türk rock müziğinin öncülerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Çok özgün bir ses. Eşi, benzeri olmayan çok kıymetli. Bu festivalde ilk konserim. Böylesine özel bir günde, güzel bir ustanın güzel bir şarkısını seslendireceğim. İyi ki davet ettiler. İyi ki buradayım." ifadelerini kullandı.

Besteci, söz yazarı ve oyuncu Cem Karaca'nın hayat hikayesinin belgesel niteliğinde seyirci ile buluştuğu konserde, usta sanatçının aralarında "Tamirci Çırağı", "Ceviz Ağacı", "Sen de Başını Alıp Gitme" ve "Çok Yorgunum"un bulunduğu sevilen şarkılarını Aydilge, Bahadır Tatlıöz, Can Bonomo, Hakan Aysev, Işın Karaca, Kolpa, Mustafa Ceceli, Özgün, Retrobüs, Serkan Çağrı ve Yonca Lodi seslendirdi.

Usta sanatçının eşi İlkim Karaca da konsere katılanlar arasında yer alarak konser sonunda Serkan Çağrı'ya Cem Karaca'nın bir şalını hediye etti.

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