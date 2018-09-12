Cem Karaca Klarnet Festivali'nde anıldı

İSTANBUL (AA) - Usta müzisyen Cem Karaca, "İstanbul nefes alıyor" sloganıyla hayata geçirilen "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında konserle anıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konser öncesi, basın mensuplarına açıklamada bulunan festivalin sanat yönetmeni, aynı zamanda klarnet virtüözü Serkan Çağrı, "Ustalara Saygı Konseri"nin festivalin gelenekselleşmiş etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Çağrı, bu yıl Cem Karaca anısına gerçekleştirilen konserin Klarnet Festivali'nin en önemli gecelerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ustaya saygı demekle kalmıyoruz, bildiğimiz ustaları genç nesillere tanıtmaya çalışıyoruz. İşimiz kolay değil. Genç jenerasyonun takip ettiği müzik türlerine, günümüz müziklerine bakıldığı zaman maalesef ki Anadolu'nun yetiştirdiği çok değerli üstatlar, besteciler gölgede kalıyor gibi görünse de bizler onların en güzel şarkılarını yeni jenerasyona bir kez daha hatırlatarak onları yaşatmayı amaçlıyoruz."

Şarkıcı Yonca Lodi de festivalde ve böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu gece bizim için çok heyecanlı ve önemli bir gece. Çünkü bu kadar manidar bir günde üstadı anıyoruz." dedi.