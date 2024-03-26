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Cem Küçük ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında 'DEM Parti' tartışması! "Zır cahillik ya"

26.03.2024 00:06
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Cem Küçük ile Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki DEM Parti tartışması gündem oldu. Kütahyalı'nın "Selahattin Demirtaş, Meral Danış Beştaş'a açık destek verirse yüzde 9 oy alır. Bu iş biter. Demirtaş ve Osman Kavala serbest kalır" iddiasına tepki gösteren Küçük, "Zır cahillik ya, kendini devletin yerine koyup da. Devlet böyle pazarlık yapar mı ya? Sen devleti ne sanıyorsun?" dedi. Kütahyalı ise son paylaşımıyla isim vermeden Cem Küçük'ü hedef aldı.

Cem Küçük ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında 'DEM Parti' tartışması! "Zır cahillik ya"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından İstanbul ve DEM Parti ile ilgili ortaya attığı iddia tartışmalara yol açmıştı. Kütahyalı yaptığı paylaşımda DEM adayı Meral Danış Beştaş'ın yüzde 9 oy alırsa, kayyum atanmayacağını, Selahattin Demirtaş'ın serbest kalacağını iddia etmişti.

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"ÖCALAN'IN YERİ ÖLENE KADAR CEZAEVİDİR"

Cem Küçük ise Kütahyalı’nın bu sözlerine karşılık vererek Demirtaş’ın tutuklu kalmaya devam edeceğini ve çözüm süreci olmayacağını savundu. Küçük dünkü yazısında Kütahyalı'nın bu sözlerine vurgu yaparak "DEM seçmenin tercihi kendinin. İstanbul ve Türkiye’de sonuç ne olursa olsun PKK ile bağlantılı her belediyeye kayyım atanır. Aksini savunan Türk devletini hiç tanımıyor demektir. DEM seçmeni kime oy verirse versin, seçimden sonra olacaklar şunlar: Seçim sonrası devlet PKK’yı bitirmek için geniş çaplı operasyona başlayacak. Demirtaş’ı kimse içeriden çıkartamaz, cezası neyse çeker. Öcalan üzerindeki tecriti kimse kaldıramaz. Öcalan’ın yeri ölene kadar cezaevidir. DEM seçmenin tercihi kendinin. İstanbul ve Türkiye’de sonuç ne olursa olsun PKK ile bağlantılı her belediyeye kayyım atanır. Aksini savunan Türk devletini hiç tanımıyor demektir." ifadelerini kullandı.

KÜTAHYALI'DAN SERT SÖZLER

Küçük’ün cevabı üzerine ise Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaşımında sert sözler sarf etti. Kütahyalı "Evet aynen taahhüt edilen 3 madde budur. Ben bunu 1.5 aydır söylüyorum. Bunları kendi başına söyletmezler adama. Ekrem İmamoğlu, “Erdoğancı” gibi gözüken kimi itleri parayla tutarak kendi lehine çalıştırıyor. Bunlar CHP için parayla köpeklik yapıyorlar, 3 maddeyi inkar ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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"SEN DEVLETİ NE SANIYORSUN?"

Cem Küçük ise katıldığı bir televizyon programında yine isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'ya yüklendi. Küçük, "Siz kendi partinize %8 oy verin biz de Demirtaş'ı bırakalım' demek seçmene küfürdür. Zır cahillik ya, kendini devletin yerine koyup da. Devlet böyle pazarlık yapar mı ya? Sen devleti ne sanıyorsun?" dedi.

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