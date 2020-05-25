Cem Uzan 59 yaşında dede oldu: Bayram şekeri oğlum ve gelinimden

2009 yılında Türkiye'yi terk eden ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, 59 yaşında dede oldu.

Uzan’ın büyük oğlu Sinan Uzan ve eşi Luisa Uzan’ın kız bebeklerinin İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’nde dünyaya geldiği öğrenildi.

Bebeğe Alev isminin verildiğini duyuran Uzan, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

59 yaşında dedelik heyecanı yaşayan Uzan ise "Torunum Alev Uzanın dünyaya gelişi benim için çifte bayram oldu, bayram şekerini oğlum ve gelinim verdiler, büyük mutluluk. Dede olduk! Ben ALEV’e aşığım. Şimdi öbür kız torunumu bekliyorum. Dede oldum diye pes etmek yok. Aksine onların geleceği için. Devam! Türkiyem için!" ifadelerini kullandı.



