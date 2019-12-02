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Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama! Şener'den Uzan'a yanıt geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 08:02 | Son Güncelleme

Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan ve kurucusu olduğu Genç Parti vasıtasıyla siyasete gireceği öne sürülen Cem Uzan, yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ali Babacan ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'i hedef aldı. Uzan'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt veren Şener, " Korkusu mu var, umudu mu, yahut bir anlaşması mı? Göreceğiz!" ifadelerini kullandı.

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama! Şener'den Uzan'a yanıt geldi

Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptığı bilinen ve kurucusu olduğu Genç Parti vasıtasıyla siyasete gireceği öne sürülen Cem Uzan, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.

Uzan, yurt dışına kaçmasına sebep olduklarını söylediği kişilerin fotoğraflarını paylaştı.

'KUMPASIN SORUNLUSU HIRSIZLAR'

Yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ali Babacan ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in fotoğrafını paylaşan Uzan "Uzan Ailesi'ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar. Ali Babacan - Abdüllatif Şener" ifadelerini kullandı.

cem uzan

ABDÜLLATİF ŞENER'DEN JET YANIT!

Cem Uzan'ın paylaşımına Abdüllatif Şener'den yanıt geldi. Şener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cem Uzan başına gelenler nedeniyle Erdoğan karşıtlarına saldırmaya başlamış. Ne hikmetse, süreci başlatan en önemli iki ismi; o günkü Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Güler’i görmezden geliyor. Korkusu mu var, umudu mu, yahut bir anlaşması mı?
Göreceğiz!" ifadelerini kullandı.

abdüllatif şener

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Cem Uzan Ali Babacan abdüllatif şener

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