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Cem Yılmaz oyunu kullandı, espriyi patlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda sandıkların açılmasıyla oyunu kullanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisini görüntüleyen kameralara ‘Biz kazanacağız’ diye takılarak okuldan ayrıldı.31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıklar oy kullanımına açıldı.

Cem Yılmaz oyunu kullandı, espriyi patlattı

Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda sandıkların açılmasıyla oyunu kullanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisini görüntüleyen kameralara ‘Biz kazanacağız’ diye takılarak okuldan ayrıldı.
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıklar oy kullanımına açıldı. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimler de sandık başına gelerek oy kullanmaya başladı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da oyunu erken kullanmayı tercih eden ünlülerden biri oldu. Sandıklar açıldıktan yaklaşık bir saat sonra 09.00 sıralarında oy kullanmayan gelen Cem Yılmaz, okula girişinde bir vatandaşın, ‘Cem Bey sizi çok seviyoruz’ demesi üzerine, ‘Siz’ diye karşılık vermesi keyifli anlar yaşattı.
1254 nolu sandığın başına gelen Yılmaz, seçmen pusulasını aldıktan sonra sandık görevlisinin cep telefonu hatırlatması üzerine, geri dönerek, ‘Söz verdim, telefonuma çekecektim’ esprisiyle telefonunu görevlilere teslim etti. Oyunu kullandıktan sonra sandık başına gelen Cem Yılmaz’ın kendisini bekleyen muhabirlerin mikrofonuna eğilerek, ‘Biz kazanacağız’ diyerek espri yapması sınıfta gülüşmelere neden oldu. Oyunu kullandıktan sonra bir muhabirin, ‘İçeride biraz uzun kaldınız’ sözü üzerine, ikinci espriyi patlatan Cem Yılmaz, ‘Kararsızlar, onları düşündüm hep, bir dahaki seçimde görüşmek üzere’ diyerek okuldan ayrıldı.

Cem Yılmaz oyunu kullandı, espriyi patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı, espriyi patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı, espriyi patlattı

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