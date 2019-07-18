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Cem Yılmaz’ın yaşlı hali Defne Samyeli’yi kahkahalara boğdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Bodrum’daki tatillerine devam eden Cem Yılmaz ve Defne Samyeli yeni bir akım olan yaşlılık fotoğraflarına bakıp bakıp kahkahalara boğuldular.Sosyal medyadaki yeni akım oluşturan yaşlılık fotoğraflarını yayınlayan ünlüler arasında yer alan Cem Yılmaz kendi sosyal medya hesabından yaşlanmış halini paylaştığı fotoğrafı gören Defne Samyeli kahkahalara boğuldu.

Cem Yılmaz’ın yaşlı hali Defne Samyeli’yi kahkahalara boğdu

Bodrum’daki tatillerine devam eden Cem Yılmaz ve Defne Samyeli yeni bir akım olan yaşlılık fotoğraflarına bakıp bakıp kahkahalara boğuldular.
Sosyal medyadaki yeni akım oluşturan yaşlılık fotoğraflarını yayınlayan ünlüler arasında yer alan Cem Yılmaz kendi sosyal medya hesabından yaşlanmış halini paylaştığı fotoğrafı gören Defne Samyeli kahkahalara boğuldu. Durup durup fotoğrafa bakan Samyeli bir yandan yemek yerken bir yandan da fotoğrafı defalarca inceledi. Bir restoranda görüntülenen çift fotoğraf hakkında konuşup konuşup güldüler. Defne Samyeli’nin yaşlı fotoğrafı bu sefer Cem Yılmaz’ı kahkahaya boğdu.
Defne Samyeli’nin başına taktığı eşarp tarzı bandana ise dikkatlerden kaçmadı.

Cem Yılmaz’ın yaşlı hali Defne Samyeli’yi kahkahalara boğdu

Cem Yılmaz’ın yaşlı hali Defne Samyeli’yi kahkahalara boğdu

Cem Yılmaz’ın yaşlı hali Defne Samyeli’yi kahkahalara boğdu

Cem Yılmaz’ın yaşlı hali Defne Samyeli’yi kahkahalara boğdu

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