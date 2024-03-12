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  4. Cemaat korkunç manzarayla karşılaştı! İmam camide iple kendini astı

Cemaat korkunç manzarayla karşılaştı! İmam camide iple kendini astı

12.03.2024 22:15
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Samsun'un bir imam görev yaptığı camide iple kendini asarak intihar etti. Ocak'ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cemaat korkunç manzarayla karşılaştı! İmam camide iple kendini astı

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'ndeki Göksun Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camide görevli imam Hasan Ocak (45) girdiği bunalım sonucu caminin ikinci katında iple kendini astı.

CEMAAT FARK ETTİ

Olay, ikindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilip polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Hasan Ocak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ocak'ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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