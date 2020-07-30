Cemal Enginyurt kimdir, hayatı? Cemal Enginyurt neden MHP'den ihraç edildi? AK Parti'yi nasıl eleştirmişti?

Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'yi eleştirdiği için ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Bugün Cemal Enginyurt için ihraç kararı alındı. Cemal Enginyurt bugün partisi MHP'den ihraç edildi. Peki Cemal Enginyurt neden MHP'den ihraç edildi? Cemal Enginyurt kimdir, hayatı nasıl? İşte Cemal Enginyurt'un AK Parti için söylediği ihraç sebebi olan sözler!

Cemal Enginyurt'un MHP'den ihraç edilmesinin ardından hayatı merak konusu oldu.

Ordu'nun Dedeli Köyünde 9 Nisan 1965 yılında doğan Cemal Enginyurt; ilk, orta ve lise öğrenimini memleketi Ordu'da bitirdi. Daha sonra Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirerek üniversite eğitimini tamamladı.

Cemal Enginyurt Siyasi Hayatı

Cemal Enginyurt siyasi hayatına lise 1. sınıftayken başladı. Henüz 15 yaşındayken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kalarak gençliğe geçiş döneminde büyük acılar yaşadı.

Ülkü ocaklarını ilk o kurdu!

Hapisten çıktıktan bir süre sonra 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlatan ilk kişi oldu. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.