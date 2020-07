Cemal Enginyurt kimdir, hayatı? Cemal Enginyurt neden MHP'den ihraç edildi? AK Parti'yi nasıl eleştirmişti?

Cemal Enginyurt'un milletvekilliği dönemi..

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1. sıra adayı olarak girdiği seçimde milletvekili seçilerek, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2018 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi.

Cemal Enginyurt neden MHP'den ihraç edildi?

Cumhur İttifakı’nın bileşeni MHP’nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti’yi çok sert ifadelerle eleştirmişti.

Enginyurt şu sözleri kullanmıştı: “Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur ittifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?” Kaynak: Cemal Enginyurt MHP’den ihraç edildi