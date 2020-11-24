Cemal Kaşıkçı davasında iddianameler birleştirildi, şüpheli sayısı 26'ya çıktı

2 Ekim 2018'de nikah işlemleriyle ilgili gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yla ilgili İstanbul'da açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Şüphelilerin gıyabında yargılandığı davada, iki ay önce kabul edilen ikinci iddianame, ilk iddianameyle birleştirildi. Böylece davada şüpheli sayısı 26'ya çıktı. Dava, 4 Mart'a ertelendi.

İlk duruşması 3 Temmuz'da yapılan kamu davasında, ilk iddianamede adı geçen 20 firari şüpheli yargılanıyordu.

Bu iddianamede Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı ''tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme'' suçlamasıyla; diğer 18 şüpheli ise" tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanıyordu.

28 Eylül'de kabul edilen ikinci iddianamede altı firari şüpheli hakkında suçlamalar yapılıyor. Buna göre Cinayete karışmakla suçlanan zanlılardan muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasit Halit M.'nin, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan müebbet hapisleri isteniyor.