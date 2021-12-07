Cemal Kaşıkçı: Katil zanlılarından biri Fransa'da yakalandı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarından biri, Fransa'da yakalandı.
Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistanlı Halit Aedh El-Otaibi, Salı günü Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alındı.
El-Otaibi, Türkiye tarafından aranan 20 kişiden biriydi.
RTL radyosuna göre 33 yaşındaki eski kraliyet koruması kendi pasaportuyla seyahat ederken gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Suudi hükümetini eleştiren Kaşıkçı, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüştü.
Suudi Arabistan cinayetin, yetkililerden bağımsız hareket eden bir klik tarafından işlendiğini öne sürerken Türk yetkililer, cinayet emrinin Suudi hükümetinin tepesinden geldiğini savunuyordu.
Kaşıkçı'nın cesedi hiçbir zaman bulunamadı.
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