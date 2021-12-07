HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cemal Kaşıkçı: Katil zanlılarından biri Fransa'da yakalandı

Cemal Kaşıkçı: Katil zanlılarından biri Fransa'da yakalandı

07.12.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarından biri, Fransa'da yakalandı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistanlı Halit Aedh El-Otaibi, Salı günü Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Cemal Kaşıkçı: Katil zanlılarından biri Fransa'da yakalandı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarından biri, Fransa'da yakalandı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistanlı Halit Aedh El-Otaibi, Salı günü Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alındı.

El-Otaibi, Türkiye tarafından aranan 20 kişiden biriydi.

RTL radyosuna göre 33 yaşındaki eski kraliyet koruması kendi pasaportuyla seyahat ederken gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Suudi hükümetini eleştiren Kaşıkçı, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Suudi Arabistan cinayetin, yetkililerden bağımsız hareket eden bir klik tarafından işlendiğini öne sürerken Türk yetkililer, cinayet emrinin Suudi hükümetinin tepesinden geldiğini savunuyordu.

Kaşıkçı'nın cesedi hiçbir zaman bulunamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinin gördüğü anda yüzü düştü! Takı töreninde bu da olduGelinin gördüğü anda yüzü düştü! Takı töreninde bu da oldu
PARTNER Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Operasyonla ele geçirildi! Aylık kazançları dudak uçuklattıOperasyonla ele geçirildi! Aylık kazançları dudak uçuklattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

İki çocuk annesi kadın, bakıcıyla kayıplara karıştı

İki çocuk annesi kadın, bakıcıyla kayıplara karıştı

Memur zammında iki farklı senaryo!

Memur zammında iki farklı senaryo!

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.