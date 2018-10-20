Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

ABD Temsilciler Meclisi Teksas vekili Demokrat Castro, iddiasını desteklemek için birçok delil olduğunu ve medyada da birçok haberin yer aldığını ileri sürdü.
Kushner'in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bir suikast listesi verdiğine ilişkin iddiaları hatırlatan Castro, "Jared Kushner, ABD istihbaratı üzerinden, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a bir ölüm listesi, bir düşman listesi vermiş olabilir ve Prens de bunun üzerine hareket etmiş olabilir." ifadesini kullandı.
CNN televizyonuna açıklamalarda bulunan Castro, bu iddiaların araştırılması için Kongre'ye çağrıda bulundu.
Twitter hesabından da bir açıklama yapan Castro, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Castro, "Açık olmak gerekirse Jared Kushner'i herhangi bir şey azmettirmekle suçlama gibi bir niyetim yok. Ortaya çıkan haberler üzerinden Kongre'nin, ABD istihbaratının Suudi Arabistan'a Kaşıkçı'nın siyasi infazına yol açan bir bilgi verip vermediğine dair soruşturma açmasını talep ediyorum." paylaşımında bulundu.
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamadı.
Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, iki uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Castro'ya 'rezil' ve 'iftiracı' dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders kişisel Twitter hesabından Demokrat Parti temsilcisinin iddialarını değerlendirdi.
Joaquin Castro'nun 'rezil' ve 'iftiracı' olduğunu söyleyen Sanders, sözlerinin hiç bir kanıtı olmadığını savundu. Kongre üyesinin 'sözde haber' yaptığını söylerek iddiaların asılsız olduğunu da ekledi.
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