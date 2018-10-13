Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Sabah'ta yer alan habere göre, Başkonsolosluğa girmeden önce nişanlısı Hatice Cengiz'e "Eğer çıkmazsan Türk-Arap Medya Derneği'ni ve Yasin Aktay'ı ara" diyen Kaşıkçı'nın içeride başına gelebilecekleri önceden sezip bu yüzden kolundaki akıllı saat Apple Watch'ın ses kayıt özelliğini açtığı belirlendi. İstanbul Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na olay günü giden Kaşıkçı cep telefonlarını nişanlısına bıraktıktan sonra kolundaki akıllı saati iPhone'uyla eşleştirdi. Kaşıkçı'ya Suudi Arabistan'dan iki jetle gelen suikast timi tarafından müdahale edildiği anlar, akıllı saat ile anbean kayıt altına alındı. Kaşıkçı'nın sorgulandığı, işkence edildiği ve öldürüldüğü anlar Apple Watch'ın hafızasına ses kaydı olarak girdi.

***Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdikten iki saat sonra siyah Mercedes Vito içerisinde çıkarıldığı düşünülen garaj kapısı.

TÜM DOSYALARI SİLEMEDİLER



Cep telefonu ile senkronize olan saate kaydedilen dosya aynı zamanda telefona ve Icloud (Apple Bulut Server) depolama alanına da kaydedildi. Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi infaz timinin bütün konuşmaları bu dosyaya kaydedildi. Kaşıkçı öldükten sonra saatin kayıt yaptığını anlayan Suudi infaz timindeki istihbaratçılar önce şifre denemeleri yaparak Apple Watch'ı açmaya çalıştı. Bunu başaramayınca Kaşıkçı'nın parmak izini kullanarak saate giriş yapıp bazı dosyaları silmeye çalıştılar. Edindiğimiz bilgilere göre Suudi istihbaratçılar bazı dosyaları silmeyi de başardı. Ancak dosyaların tamamını silemedi. Kaşıkçı'nın telefonuna kaydedilen ses dosyası soruşturmayı yürüten güvenlik birimleri tarafından nişanlısındaki telefonda bulundu.